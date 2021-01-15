Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Farkındalık Günü

Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Farkındalık Günü dolaysıyla görme engellileri ziyaret etti.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı personeller, Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Farkındalık Günü dolayısıyla görme engelli vatandaşları ziyaret etti.

Unutulmadıklarını, yalnız olmadıklarını, hayatın içerisinde her an yerlerinin olduğunu ve morallerinin yüksek tutmak amacıyla sürekli yapılan ziyaretlerin yanı sıra günlerini de kutlamak amacıyla yapılan ziyarette, Vali Demirtaş'ın selamları iletildi.

Ziyarette, görme engelliler için hayati bir öneme sahip ve katlanabilir beyaz baston hediye edildi.

Ekipler, görme engelli vatandaşların sorun, sıkıntı, dilek ve önerilerini gerekli mercilere iletilmek üzere not aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz