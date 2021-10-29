Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi satın alması İngiltere'de bir numaralı gündem: Türk TV kralı 30 milyon sterlin ödemeyi kabul etti - Haberler
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Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi satın alması İngiltere'de bir numaralı gündem: Türk TV kralı 30 milyon sterlin ödemeyi kabul etti

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

İngiltere Championship'te 9 puanla 22. sırada yer alan Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı, Ada basınında da gündemden düşmüyor. İngiliz gazeteleri gelişmeyi "Türk TV kralı Hull City'yi 30 milyon sterline satın almayı kabul etti" ifadesiyle manşetten veriyor. Ilıcalı'nın kulübün sahibi Assem Allam'a ilk etapta 30 milyon sterlin vereceği, kulübün Premier Lig'e yükselmesi durumunda da 20 milyon sterlin daha ödeyeceği ifade edildi.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı 30 milyon sterlin karşılığında İngiliz kulübünü satın aldı. Ayrıca İngiliz basını Acun Iılcalı'nın Türk teknik adam ve Türk futbolculardan oluşan bir ekibi de kulübe getireceğini iddia etti.

Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'ın ortaklarından olan Acun Ilıcalı geçtiğimiz aylarda Sittard ile yolların ayrıldığını açıklamıştı. Ilıcalı bu kez gözünü İngiltere'ye çevirdi.

Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi satın alması İngiltere'de bir numaralı gündem: Türk TV kralı 30 milyon sterlin ödemeyi kabul etti

Ilıcalı'nın Championship ligi ekiplerinden Hull City'yi satın almak için kulübün sahibi Assem Allam ile anlaşma sağladığı ve ufak pürüzlerin kaldığı iddia edildi.

Hull Daily Mail'de yer alan habere göre Acun Ilıcalı, Hull City'nin sahibi Assem Allam'a 30 milyon sterlin ödeyecek. Ayrıca Hull City, Premier Lig'e yükselirken Allan'a 20 milyon sterlin daha ödenecek.

Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi satın alması İngiltere'de bir numaralı gündem: Türk TV kralı 30 milyon sterlin ödemeyi kabul etti

Hull Daily Mail, Acun Ilıcalı'nın satın almaya ilişkin açıklamalarına yer verdi. Ilıcalı "Karşı taraf bize güveniyor. Allah izin verirse rüyam gerçek olacak. Hull City'nin başarısı ile İngiltere'de ülkemizin bayrağını dalgalandırmak istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

İngiliz basını, Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi devralmasının ardından Türk teknik direktör ve bazı Türk futbolcuları kulübe kazandıracağının altını çizdi. Ilıcalı'nın bu konuya ilişkin sözlerine de yer verildi. Acun Ilıcalı "Hull City'nin gelecekte teknik direktörden futbolculara kadar Türklerden oluşacağını umuyorum. Amacım dünyada ses getiren bir ekip yaratmak." sözlerini kullanmıştı.

Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi satın alması İngiltere'de bir numaralı gündem: Türk TV kralı 30 milyon sterlin ödemeyi kabul etti

Hull City için kulübün sahibi Assem Allam'a 2014'ten beri birkaç kez satın alma teklifi götürüldüğü fakat bu girişimlerin sonuç vermediği aktarılırken taraftarların Acun Ilıcalı'nın satın almasına yönelik heyecanının olmadığı iddia edildi.

Transfermarkt verilerine göre Hull City, 11 milyon Euroluk kadro değeriyle 24 takımlı Championship'in en değerli 23. takımı konumunda. Ayrıca Hull City, Championship'te 9 puanla 22. sırada yer alıyor.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Yorumlar (1)
suna genç:Burada kazan götür yabancılara ver. Oh ne güzel
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