Dubai Sivil Savunma idaresi: "Cebel Ali Limanı'nda patlayan konteyner gemisi temizlik ürünleri taşıyordu"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dubai Sivil Savunma idaresi: "Cebel Ali Limanı'nda patlayan konteyner gemisi temizlik ürünleri taşıyordu"

Dubai Sivil Savunma idaresi: 'Cebel Ali Limanı'nda patlayan konteyner gemisi temizlik ürünleri taşıyordu'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Dubai Sivil Savunma İdaresi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde bulunan Cebel Ali Limanı'nda patlayan konteyner gemisinin temizlik ürünleri taşıdığını açıkladı.

Dubai Sivil Savunma İdaresi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde bulunan Cebel Ali Limanı'nda patlayan konteyner gemisinin temizlik ürünleri taşıdığını açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde bulunan Cebel Ali Liman'ında dün bir konteyner gemisinde patlama meydana gelmişti. Patlamanın ardından çıkan yangını sündürmek için itfaiye ekipleri olay yerine sevk edilmişti. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altında almıştı. Patlamada ölü ve yaralı olmazken, gemide bulunan 14 denizcinin güvenli bir şekilde tahliye edildiği öğrenildi.

Patlamanın sebebini tespit etmek için soruşturma devam ederken açıklama yapan Dubai Sivil Savunma Şefi Rashed Al Matroush, "Patlama, temizlik ürünlerinin bulunduğu bir konteyner gemisinde meydana geldi" dedi. Dubai Polisi Başkomutanı Korgeneral Abdullah Khalifa Al Marri ise gemide temizlik ürünleri bulunduğu açıklamasının aksine konteynerlerin 3'ünde patlayıcı maddeler olduğunu söyledi.

15 kilometre uzaklıkta hissedilen patlamanın nedenini belirlemek için soruşturma sürüyor. - DUBAİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Boya atölyesinde iş yeri sahibi, alev alan makinenin üzerine su dökünce patlama meydana geldi! 2 kişi yaralandı
Boya atölyesinde iş yeri sahibi, alev alan makinenin üzerine su dökünce patlama meydana geldi! 2 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ersin Tatar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Selin Şekerci Müslüm Gürses İbrahim Tatlıses Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Erol Bulut Şenol Güneş Bülent Uygun Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dubai Sivil Savunma idaresi: "Cebel Ali Limanı'nda patlayan konteyner gemisi temizlik ürünleri taşıyordu" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 16:29:26. #1.16#

title