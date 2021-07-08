DTO Başkanı Erdoğan, YİK üyeleriyle bir araya gelmeye devam ediyor
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DTO Başkanı Erdoğan, YİK üyeleriyle bir araya gelmeye devam ediyor

DTO Başkanı Erdoğan, YİK üyeleriyle bir araya gelmeye devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, DTO Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeleriyle işletmelerinde bir araya gelmeye devam ediyor.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, DTO Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeleriyle işletmelerinde bir araya gelmeye devam ediyor. Farklı sektörlerden isimlerle sanayi, ticaret, ihracat verileri ile pandemi sürecini değerlendiriyor, Denizli Ticaret Odası'ndaki faaliyetleri hakkında da ayrıntılı bilgilendiriyor.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, güne bu kez DTO YİK Üyesi iş adamı Ceyhan Saldanlı'yı ziyaret ederek başladı. Saldanlı, Başkan Erdoğan ile ekibini, iş yerinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirip beğeni ile takip ettiği çalışmalarından dolayı kutladı. Başkan Erdoğan ise, Denizli ekonomisine katkılarından dolayı teşekkür ettiği iş insanı Saldanlı'nın şehirde çığır açan büyük projelerle hemşehrilerinin de ufkunu açtığını söyledi. Erdoğan, ziyaret sonrasında ise, görüşmeleriyle ilgili olarak; "Denizli iş dünyamızın duayen isimlerinden olan değerli büyüğümüzün, sektörleri ve Denizli'mizle ilgili görüşlerini aldık. DTO'daki üyelerimize yönelik çalışmalarımızı anlatıp istişarede bulunduk. Değerli katkılarından dolayı kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

"Denizli'miz için el birliğiyle en iyisini yapmanın mücadelesini veriyoruz"

Başkan Erdoğan daha sonra DTO Yüksek İstişare Kurulu Üyesi İlhan Yaşar'ı ziyaret ederek sektörleri, ihracat, sanayi ve ticari hayat ile DTO'daki faaliyetleri ve Denizli üzerine fikir alışverişinde bulundu. Daha sonra da bir başka Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Nurettin Sert ile görüştü. Başkan Erdoğan'ı ağırlayan Sert, DTO'nun son yıllarda ivmesiyle dikkat çeken, ilgi duyulan bir yer haline geldiğini belirterek, bir sıçrayış olarak nitelendirdiği bu kayda değer başarıdaki en büyük payın Başkan Erdoğan ile ekibine ait olduğunu kaydedip teşekkür etti. Başkan Erdoğan; "Denizli'miz için el birliğiyle en iyisini yapmanın mücadelesini veriyoruz. Denizli Ticaret Odamız tüm fertleriyle büyük bir aile ve biz hep birlikte iyi ve güçlü bir ekibiz. Şehrimizdeki özel eğitim yatırımları, özel okullar ve kurslar ile ilgili değerlendirmede bulunduk. İlgi ve nezaketinden dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.

"Türkiye'de odalar arasında ilk kez biz böyle bir uygulamaya imza attık"

Başkan Erdoğan programını DTO YİK Üyesi sahibi İzzet Serhat Çatalbaş'ı ziyaret ederek tamamladı. Sektörleri, DTO'nun faaliyetleri ve projeleri üzerine koyu bir sohbetin olduğu görüşme, ziyaretin anısına çekilen güzel bir fotoğrafla son buldu. Erdoğan, ziyaretleriyle ilgili değerlendirmesinde; "Türkiye'de odalar arasında ilk kez biz böyle bir uygulamaya imza attık. Geride kalan sürece baktığımızda da ne derece etkili ve önemli olduğunu bir kez daha anladık. Şehrimizin alanlarında duayen, kendini ispatlamış ve mesleki tecrübeleriyle geniş kitlelere faydalı olabilecek düzeydeki birbirinden değerli isimleriyle hem Denizli'mizi hem de odamızdaki faaliyetlerimizi değerlendiriyoruz. Onların fikirleri, önümüzü aydınlatıyor. Tecrübeleri bize yol gösteriyor. Görüşlerinden istifade ediyoruz. Her birine bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi. - DENİZLİ

DTO Başkanı Erdoğan, YİK üyeleriyle bir araya gelmeye devam ediyor
DTO Başkanı Erdoğan, YİK üyeleriyle bir araya gelmeye devam ediyor
DTO Başkanı Erdoğan, YİK üyeleriyle bir araya gelmeye devam ediyor
DTO Başkanı Erdoğan, YİK üyeleriyle bir araya gelmeye devam ediyor
DTO Başkanı Erdoğan, YİK üyeleriyle bir araya gelmeye devam ediyor
DTO Başkanı Erdoğan, YİK üyeleriyle bir araya gelmeye devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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