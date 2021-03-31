DTB Başkanı Yeşil: "Tarımda Türkiye'nin en önemli şehirlerden birisi Diyarbakır'dır"
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DTB Başkanı Yeşil: "Tarımda Türkiye'nin en önemli şehirlerden birisi Diyarbakır'dır"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
DTB Başkanı Yeşil: 'Tarımda Türkiye'nin en önemli şehirlerden birisi Diyarbakır'dır'

Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil ile DTB Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri dün başlayan Mezopotamya Tarım Hayvancılık Fuarına katılım sağlayan 101 firmayı ziyaret etti.

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Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil ile DTB Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri dün başlayan Mezopotamya Tarım Hayvancılık Fuarına katılım sağlayan 101 firmayı ziyaret etti.

DTB Başkanı Engin Yeşil ile DTB Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri dün başlayan Mezopotamya Tarım Hayvancılık Fuarını gezdi. Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarının pandemi nedeniyle etkilenen bölge ticaretine olumlu katkılar sunacağına inandığını belirten Yeşil, Diyarbakır'ın sahip olduğu tarım potansiyeliyle Türkiye'nin en önemli şehirlerinin başında yer aldığını kaydetti.

"Diyarbakır'daki potansiyelin iyi değerlendirilmesi gerekir"

Yeşil, Diyarbakır'ın konum itibariyle tarihin her döneminde bölgenin siyaset, yönetim, ticaret, tarım ve sanat merkezi olduğunu, aynı zamanda insanların temel gıda maddesi olan buğdayın ilk tohumlarının filizlendiği yaşamsal bir faaliyet alanı olduğunu vurguladı. Yeşil, "Bir yıldır küresel pandemi krizini göz önünde bulundurursak kentimizin önemi bir kez daha iyi anlaşılacaktır. Bu nedenle Türkiye'nin tarım kentlerinden biri olan Diyarbakır'daki potansiyelin iyi değerlendirilmesi gerekir. Verimli arazilerimiz tarım, hayvancılık ve tarıma dayalı sanayi açısından büyük bir avantaj oluşturmaktadır. Kamu, özel sektör ve toplum, işbirliği içinde çalışarak bu potansiyeli üretime dönüştürülebiliriz. Bu amaçla hükümetimizin destekleri ile büyük bir hızla yapılan sulama alt yapı projeleri, kalkınma programları, Organize Sanayi Bölgelerimiz Diyarbakır'ın çehresini değiştirecek çok önemli yatırımlardır. Bu yatırımların yanı sıra tarım ve tarıma dayalı sanayi olmak üzere tekstil ve iplik fabrikaları gibi kalıcı yatırımlar ile yurt dışından sağlanan makine ve ekipmanlarına yönelik gerek kamusal alanda, gerekse finansal kuruluşlar nezdinde verilen desteklerde ilimiz özelinde pozitif ayrımcılığa dönüştürülmesi gerekmektedir. Özellikle verilecek bu destekler sayesinde tekstil üssü haline gelecek olan ilimizde istihdam sorununa da büyük ölçüde katkı sağlanmış olunacaktır. Mezopotamya Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarının şehrimizin sosyal, kültürel, ekonomik hayatına ve tarım sektörüne büyük katkılar sağlamasını ve yeni başlangıçlara vesile olmasını diliyorum" dedi. - DİYARBAKIR

DTB Başkanı Yeşil: 'Tarımda Türkiye'nin en önemli şehirlerden birisi Diyarbakır'dır'
DTB Başkanı Yeşil: 'Tarımda Türkiye'nin en önemli şehirlerden birisi Diyarbakır'dır'
DTB Başkanı Yeşil: 'Tarımda Türkiye'nin en önemli şehirlerden birisi Diyarbakır'dır'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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