DSİ, Giresun'da taşkınlar sonrası önemli yatırımlar gerçekleştiriyor

GİRESUN (AA) - DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Giresun'da Ağustos 2020'de meydana gelen taşkınlar sonrası, il genelinde önemli yatırımlara imza attıklarını bildirdi.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, köprü ve menfez yapımları işi kapsamında, Giresun'da 7 araç, 7 yaya köprüsü ve çeşitli taşkın kontrol yapıları inşa ettiklerini belirtti.

Taşkının en çok hasar verdiği Dereli ilçesinde, Akkaya Deresi üzerinde bir yaya köprüsü, 2 tersip bendi ve 1500 metre taşkın kontrol yapısının tamamlandığını ifade eden Yıldız, yukarı havzalardan gelecek iri malzemeyi tuzaklamak için de geçirgen tersip bentleri inşa ettiklerini, bu bentleri yaygınlaştırmaya devam ettiklerini aktardı.

Yıldız, Giresun'un tüm ilçelerinde dereleri daha güvenli hale getirmeyi planladıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Taşkınlardan etkilenen ilçelerimizle birlikte il genelindeki yatırımlarımız devam ediyor. Derelerimizde inşa ettiğimiz taşkın kontrol yapıları ile taşkın risklerini minimize ediyoruz. Bu çalışmalarda şüphesiz ki makineli çalışmalarımız da önemli yer tutuyor. Taşkın sonrası özellikle Dereli başta olmak üzere yeşil karıncalarımız yoğun mesai harcadı."

Yıldız, Gelevera, Harşit, Yağlıdere, Aksu ve Batlama dereleri ile yan kollarında toplamda 1 milyon 560 bin metreküp rusubi malzemenin temizlendiğini belirterek, Batlama Vadisi ile birlikte muhtelif noktalarda bent temizliği ve dere tanzim çalışmalarının ise sürdüğünü kaydetti.