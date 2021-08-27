Dr. Faruk Özlü, işyeri yanan esnafı ziyaret etti
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Dr. Faruk Özlü, işyeri yanan esnafı ziyaret etti

Dr. Faruk Özlü, işyeri yanan esnafı ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düzce'nin tatil beldesi olan Akçakoca İlçesi'nde akşam saatlerinde başlayan ve güçlükle söndürülen yangında kullanılmaz hale gelen kafe ve restaurantın sahiplerini ziyaret eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, esnaflara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Düzce'nin tatil beldesi olan Akçakoca İlçesi'nde akşam saatlerinde başlayan ve güçlükle söndürülen yangında kullanılmaz hale gelen kafe ve restaurantın sahiplerini ziyaret eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, esnaflara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Akşam saatlerinde Düzce'nin Akçakoca İlçesi Çınar Caddesi üzerinde bulunan kafe ve restaurantta meydana gelen yangın sonrası Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, bölgeye gitti. Kafe restaurant sahipleriyle görüşen Dr. Faruk Özlü esnaflarını acısını paylaştığını belirterek, yangın hakkında bilgi aldı. Ardından açıklama yapan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü; "Akçakoca'da turizm işletmelerimizde meydana gelen yangın alanındayız. Yangında hasar gören işletmelerimizin sahiplerine, çalışanlarına, misafirlerimize ve Akçakoca'lı hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaralarımızın en kısa zamanda sarılması için her zaman yanlarında olacağız" dedi.

Akçakoca'nın Çınar Caddesi üzerinde denize sıfır olan ahşap kafede yangın çıkmış, sonrasında ise alevler kafenin yanında bulunan restauranta sıçramıştı. Yangında kafe ve restaurant tamamen yanarak kullanılmaz hale gelmişti. - DÜZCE

Dr. Faruk Özlü, işyeri yanan esnafı ziyaret etti
Dr. Faruk Özlü, işyeri yanan esnafı ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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