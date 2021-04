Down sendromlu çocuklardan otizmli kardeşlerine mehteran gösterisi

Down sendromlu çocuklardan otizmli kardeşlerine mehteran gösterisi -Isparta'da down sendromlu çocuklardan oluşan mehteran takımı gönülleri fethetti Isparta'da down sendromlu çocuklardan oluşan mehteran takımı 'Otizm Farkındalık Günü' kapsamında gösteri sundu.