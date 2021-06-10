Döviz varlıkları Nisan'da aylık yüzde 1.6 azaldı
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Döviz varlıkları Nisan'da aylık yüzde 1.6 azaldı

Döviz varlıkları Nisan'da aylık yüzde 1.6 azaldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Döviz varlıkları Nisan'da aylık bazda yüzde 1.6 azalarak 45.5 milyar dolara gerilerken, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 5.1 artarak 40.9 milyar dolara yükseldi.

Döviz varlıkları Nisan'da aylık bazda yüzde 1.6 azalarak 45.5 milyar dolara gerilerken, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 5.1 artarak 40.9 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, böylece resmi rezerv varlıkları aynı dönemde yüzde 1.5 artarak 88 milyar dolara yükseldi.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış merkezi yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 1.0 artarak 27 milyar dolara yükseldi.Bu tutarın yaklaşık 21.6 milyar doları anapara, 5.4 milyar doları faizden oluştu. Ayrıca, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 60.7 milyar dolardı ve söz konusu tutarın 21.2 milyar doları bir ay vadeliydi.Koşula bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşuyor. Söz konusu yükümlülükler de aynı dönemde yüzde 0.4 azalarak 45.7 milyar dolara geriledi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Döviz varlıkları Nisan'da aylık yüzde 1.6 azaldı - Haberler Ekonomi
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