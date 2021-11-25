Döviz kurundaki yükselişi değerlendiren AK Partili Etyemez: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada - Haberler Ekonomi
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Döviz kurundaki yükselişi değerlendiren AK Partili Etyemez: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi
Döviz kurundaki yükselişi değerlendiren AK Partili Etyemez: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası rekor üstüne rekor kıran döviz kurunun sonuçları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Etyemez, "Çok net söylüyoruz. Ülkede yokluk denen bir şey yok. Her şeyde bolluk ortada. Ama birileri para kazanacak diye, olayı manipüle ederek buradan bir kargaşa çıkartmanın hesabını yapıyorlar. Buradan bir sonuç alıp Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti düşmanlığı, millet düşmanlığı yapıyorlar" dedi.

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası kur rekor tazelerken, dövizdeki bu artış muhalefetle iktidarı da karşı karşıya getirdi. Muhalefet ekonominin kötü yönetildiği gerekçesiyle iktidarı eleştirirken, iktidar ise ekonomiye dış güçler tarafından müdahalede bulunulduğunu ifade ediyor.

Döviz kurundaki yükselişin sonuçları üzerine Kontv'de "Ankara Konuşuyor" programında değerlendirmelerde bulunan Ak Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, ülkede bolluk olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı;

"Daha önceki girişimlerinden sonuç alamayanlar, yıllarca Gezi olayları denediler, FETÖ bir takım hadiseleri denedi, buradan bir sonuç almadılar. Gelip şimdi milletin cebindeki paraya, mutfağındaki ekmeğe saldırmaya çalışıyorlar. Çok net söylüyoruz. Ülkede yokluk denen bir şey yok. Her şeyde bolluk ortada.

Ama birileri para kazanacak diye, olayı manipüle ederek buradan bir kargaşa çıkartmanın hesabını yapıyorlar. Buradan bir sonuç alıp Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti düşmanlığı, millet düşmanlığı yapıyorlar. Siyasi rant elde edeceksin diye bu ülkenin kaybetmesini istemek doğru değil

Ben hatırlıyorum muhalefet milletvekillerinden 'Her yeri kapatın' diyen insanlar ekonomiyi sekteye uğratıp sonra da ekonomiyi batırdınız diyecekler."

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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