DÖVİZ KURLARINDA SON DAKİKA: 22 Mayıs 2025 bugün dolar ve euro fiyatları ne kadar? Euro ve dolarda SON DURUM ne?

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için yakından takip edilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Özellikle son dönemde, ABD'nin ekonomi politikaları, gümrük tarifelerine yönelik adımlar ve Merkez Bankası'nın enflasyon açıklamaları, döviz kurlarında hareketliliğe neden oluyor. Peki, 22 Mayıs 2025 Perşembe itibarıyla dolar kaç TL, euro ne kadar? İşte, döviz piyasasında güncel durum ve detaylar...

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 13:22 itibariyla yüzde 0,07 artarak 38,8850'den işlem görüyor.

22 Mayıs 2025 bugün dolar ve euro fiyatları ne kadar

EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde 0,18 artışla 44,0938'den işlem görüyor.

Sterlin/TL ne kadar

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde 0,22 değer kazanarak 52,2901'den satılıyor.