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Türkiye, Bursa, Ekonomi, Haber

DOSABSİAD sosyal yardımlarla Türkiye'ye örnek oluyor

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu örnek ve öncü projelere imza atmaya devam ediyor.

26.04.2020 11:59 | Son Güncelleme: 26.04.2020 12:00
DOSABSİAD sosyal yardımlarla Türkiye'ye örnek oluyor

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu örnek ve öncü projelere imza atmaya devam ediyor. Son olarak DOSAB ve DOSABSİAD iş birliğiyle Bursa'nın çeşitli yerlerindeki yoksul vatandaşlarımıza 5 bin koli erzak yardımında bulunan iş insanları şimdi de; Bursa Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle Bursa'nın 16 farklı noktasında evlerinden uzak konaklayan sağlık çalışanlarının ramazan boyunca sahur ve iftarlık gıda ihtiyaçlarına karşılıyor.

DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel öncülüğünde sosyal yardımlarına devam eden DOSABSİAD Yönetim Kurulu, Covid-19 salgını nedeniyle sosyal yardımlara hız verdi. Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmaları kapsamında 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunan DOSABSİAD Yönetimi; geçtiğimiz günlerde ise DOSAB iş birliğiyle yürüttüğü proje kapsamında, yoksul ailelere de 5 bin koli gıda yardımında bulunarak Ramazan öncesi yüzleri güldürdü. Kahraman sağlık çalışanlarımızı da unutmayan DOSABSİAD Yönetimi, BTSO işbirliğiyle Bursa'nın 16 noktasında ailelerinden uzak izole bir şekilde konaklayan sağlık çalışanlarının Ramazan boyunca gıda ihtiyacının karşılanacağını açıkladı. Öte yandan DOSAB ve DOSABSİAD yıllardır kesintisiz bir şekilde can dostlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak adına kesintisiz olarak yaptığı düzenli yardımlarla desteklerini sürdürürken, DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel sosyal yardımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çevikel'den Burkay'a teşekkür

DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel yaptığı açıklamada DOSABSİAD olarak sosyal yardımlar konusunda büyük bir gayretle çalıştıklarını ifade ederek şunları söyledi, "Bursa'nın 16 farklı noktasında Covid-19 salgını nedeniyle evlerine gidemeyen, izole bir şekilde konaklayan kahraman sağlık çalışanlarımızın Ramazan boyunca iftarlık yemek ihtiyaçlarını Bursa Ticaret Sanayi Odası ile birlikte karşılamaktan onur duyuyoruz. BTSO Başkanı İbrahim Burkay'a gerek işletmelerimizin sorunlarının çözümü noktasında gösterdiği hassasiyetten, gerekse bu süreçte yapmış olduğu tüm desteklerden ve maske ve siperlik üretimindeki hassasiyetlerinden dolayı DOSABSİAD Yönetimi Kurulu adına teşekkür ederim" dedi.

Binlerce maske ve siperlik dağıtıldı

İstihdamı ve üretimi teşvik eden projeleriyle adından sıkça söz ettiren DOSABSİAD Yönetim Kurulu Covid-19 salgını nedeniyle sosyal dayanışma noktasında da Türkiye'de öncü projeler imza atmaya devam etti. DOSABSİAD Yönetim Kurulu, büyük bir özveri ile çalışan sağlık çalışanlarının ekipman ihtiyaçlarını konusunda malzeme desteği sağladı. Bursa'da Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Uludağ Üniversitesi Hastanesi ve DOSAB Polikliniği'ne de binlerce maske ve koruyucu siperlik yardımında bulunduklarını aktaran Başkan Çevikel DOSABSİAD olarak çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Ramazanda yüzler DOSABSİAD ile gülüyor

DOSABSİAD, Bursa Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilen Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmaları kapsamında 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla hazırladığı erzak paketlerini Ramazan Ayı öncesinde teslim etti. Son olarak DOSAB ve DOSABSİAD iş birliğiyle dar gelirli ailelerin Ramazan ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanan 5 bin koli Bursa'nın çeşitli yerlerine ulaştırıldı. Sağlık çalışanlarını da unutmayan DOSABSİAD Yönetim Kurulu, BTSO iş birliğiyle Bursa'nın 16 noktasında konaklayan sağlık çalışanlarının sahur ve iftarlık gıda ihtiyaçlarını da karşılayarak sosyal yardımlar konusunda herkesin takdirini kazanmayı başardı.

DOSAB ve DOSABSİAD can dostlara umut oluyor

DOSAB ve DOSABSİAD 11 yıldır her ay yaptığı düzenli yardımlarla sokak hayvanlarının umudu olmaya devam ederken DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel yaptığı açıklamada şunları söyledi, " DOSAB ve DOSABSİAD olarak yıllardır sokak hayvanlarına yaptığımız düzenli yardımlarla onların ihtiyaçlarını karşılamak için büyük bir özveri ile çalışıyoruz. Son olarak Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Merkezi'ne düzenlediğimiz ziyaretle mama desteğinde bulunmaya devam ettik. Tüm sivil toplum kuruluşları ve iş insanları derneklerine can dostlarımıza destek çağrımızı yineledik. Aynı zamanda vatandaşlarımızın şu an daha duyarlı olması bizleri oldukça sevindiriyor. Sokak hayvanlarımız sahipsiz kalmasın. Gerek barınaklardaki hayvanlarımız gerekse sokakta yaşayan tüm hayvanlarımıza gereken desteği sağlamalıyız. DOSAB ve DOSABSİAD olarak yıllardır sahipsiz hayvanlarımıza sahip çıkarak destek olduk, olmaya da devam edeceğiz."

Çocuklara 23 Nisan'da tablet hediye edildi

DOSABSİAD, korona günlerinde yürekleri ısıtan ve yüzlerde içten gülümsemeye yol açan duygu yüklü bir etkinliğe imza attı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 10 ortaokul öğrencisi müzik öğretmenleri eşliğinde "Sev Kardeşim" isimli şarkıya evlerinden video klip çektiler. DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel de klipte rol alan 10 çocuğu tablet ile ödüllendirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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