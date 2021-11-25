Dorukhan Toköz: Burada şampiyonluklar yaşayıp Avrupa'ya gitmeyi hedefliyorum

Trabzonspor'un 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz, Süper Lig'de iyi gittiklerini belirterek, "Şampiyonluk zor bir şey. İnşallah üstesinden geliriz. Puan farkı olarak öndeyiz ancak ikinci devre çok daha önemli. Çok zor maçlar bizi bekliyor. Burada şampiyonluklar gördükten sonra Avrupa'ya gitmeyi hedefliyorum" dedi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.