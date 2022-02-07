Dorukhan Toköz: Böyle bir futbol şehrine gelmeyi reddedemedim

Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Dorukhan Toköz, Trabzonspor Dergisi'nin 193'üncü sayısı ve sosyal medya platformuna açıklamalarda bulundu. Futbola yönelik becerisini ailesinin keşfettiğini anlatan oyuncu, "Mahalle ve okulumuzda küçük yaşlarda oynarken annem, babam, aile yakınlarımız yetenekli olduğumu ve futbolcu olabileceğimi söylüyormuş. Ben bunu ilk Eskişehirspor'da altyapıya yazıldığım zaman keşfetmiştim. O yaşlarda kaptanlık yapmaya başladım ve her şey iyi gidiyordu. Ben de o zaman futbolcu olacağımı düşünmeye başlamıştım" dedi.

"KANIMIN SON DAMLASINA KADAR SAVAŞIRIM"

Kendisini hem defans hem de hücum olarak iki yönlü oynamaya çalıştığını "Kanımın son damlasına kadar savaşırım" sözleriyle ifade eden orta saha oyuncusu mücadeleci oyun tarzını, "Örneğin bazı maçlara iyi başlayamayabiliyoruz ama saha içerisinde mücadele ettiğini gören takım arkadaşların da seninle birlikte mücadele etmeye çalışıyor bazen sen onlar için mücadele etmeye çalışıyorsun. O yüzden ne olursa olsun sahada yüzde yüzünü vermen gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"HOCAMIZIN SÖYLEDİĞİ ŞEYLER BENİ ÇOK ETKİLEDİ"

Dorukhan Toköz, Trabzonspor'a transfer sürecinde teknik sirektör Abdullah Avcı'nın önemli etken olduğunu, "İlk başta menajerimle konuşurken ben Avrupa'ya gitmek istiyordum. Öyle bir planımız vardı. Ama Trabzonspor'un benimle ilgilendiğini ben Abdullah hocadan öğrendim. Abdullah hoca beni aradığında çok sevindim. Abdullah hocayla zaten daha önce de çalışmıştık. Hocamızın bana söylediği şeyler beni çok etkiledi. Böyle bir camiaya gelmek ve böyle bir futbol şehrine gelmeyi de reddedemedim ve buraya geldim" dedi.

"HAVAALANINDA BENİ UĞURCAN KARŞILADI"

"BAŞARIMIZIN NEDENİ TAKIMDAŞLIK"

"OYUNCULARIMIZIN KALİTESİ ÜST SEVİYEDE"

"Çok çalışsınlar. Bu çok klasik herkes bunu söyler ama gerçekten çok çalışsınlar. Ben yirmi yaşına kadar tatile çıkmadım. Her yaz fazla fazla antrenman yaptım. Yazın dinlenme dönemlerinde bile antrenman yaptım. Benden daha yetenekli, daha önde olan bir sürü futbolcu vardı, üzülerek söylüyorum ama o arkadaşlarımın bazıları şimdi üçüncü ligde, bazıları daha alt ligde, bazıları futbolu bıraktı. Çünkü çalışmak bu işin temeli. Ne kadar fazla çalışırsan, ne kadar fazla tekrar yaparsan artık futbolumuzda yetenek kadar dinamik olmak, güçlü olmakta önemli. ve bunu kendin başarabilirsin. O yüzden ne kadar fazla çalışırlarsa o kadar başarılı olurlar."

Dorukhan, formunu korumaya önem gösterdiğini belirterek, "Öncelikle takım antrenmanlarına önem veriyoruz. Eğer bir ağrımız varsa tedavi oluyoruz. Özel fitness hocalarımız var onlarla beraber çalışıyoruz. Boş zamanlarımda da dinlenerek formumu korumaya çalışıyorum" dedi.

Son olarak taraftarlara seslenen Dorukhan, "Ne olursa olsun bize sabretsinler çünkü bizim oynadığımız futbol pas üzerine sabır gerektiren bir oyun. Ne olursa olsun bizi desteklemeyi bırakmasınlar. Çünkü takımda herkes elinden gelen her şeyi veriyor. Zaten taraftarlarımız her maça geliyor, stadı dolduruyor, bize destek veriyor onlara teşekkür ediyoruz. İnşallah onlar böyle destek verdikçe biz de iyi gitmeye devam edeceğiz" diye konuştu.