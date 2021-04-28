Dörtyol'da motosikletlinin çarptığı köpek telef oldu, sürücü yaralandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde motosikletlinin çarptığı köpek telef oldu, sürücü yaralandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde motosikletlinin çarptığı köpek telef oldu, sürücü yaralandı.
Numune Evler Mahallesi'nde Fırat E'nin kullandığı 31 AFE 725 plakalı motosiklet, yoldan geçen köpeğe çarparak devrildi.
Olay yerine yönlendirilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan motosiklet sürücüsünü Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Motosikletin çarptığı köpek telef oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Özer