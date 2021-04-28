Dörtyol'da motosikletlinin çarptığı köpek telef oldu, sürücü yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dörtyol'da motosikletlinin çarptığı köpek telef oldu, sürücü yaralandı

Dörtyol'da motosikletlinin çarptığı köpek telef oldu, sürücü yaralandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Özer - Haberler | Güncel

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde motosikletlinin çarptığı köpek telef oldu, sürücü yaralandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde motosikletlinin çarptığı köpek telef oldu, sürücü yaralandı.

Numune Evler Mahallesi'nde Fırat E'nin kullandığı 31 AFE 725 plakalı motosiklet, yoldan geçen köpeğe çarparak devrildi.

Olay yerine yönlendirilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan motosiklet sürücüsünü Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Motosikletin çarptığı köpek telef oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Özer

Son dakika haber! Motosikletli kuryenin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada
Son dakika haber! Motosikletli kuryenin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Vedat Bilgin Meral Akşener Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Şeyma Subaşı Meral Kaplan
Spor Ömer Ali Yılmaz Vural Mete Kalkavan Ahmet Nur Çebi Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Dörtyol'da motosikletlinin çarptığı köpek telef oldu, sürücü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 15:27:32. #1.15#

title