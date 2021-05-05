Dört bin yana 100 bin çiçek; Talas çiçek açıyor
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Dört bin yana 100 bin çiçek; Talas çiçek açıyor

Dört bin yana 100 bin çiçek; Talas çiçek açıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Baharın gelmesiyle birlikte park bahçe ve yeşil alan çalışmalarına hız veren Talas Belediyesi ilçeyi adeta çiçek bahçesine dönüştürüyor.

Baharın gelmesiyle birlikte park bahçe ve yeşil alan çalışmalarına hız veren Talas Belediyesi ilçeyi adeta çiçek bahçesine dönüştürüyor. Park ve bahçelerin yanı sıra refüj, kavşak ve kaldırımlara dikilmeye başlanan çiçeklerle Talas, rengarenk bir görünüm kazanıyor.

Bir yandan ağaçlandırma çalışmalarıyla ilçeyi daha yeşil hale getirme konusunda kararlı şekilde ilerleyen Talas Belediyesi, diğer yandan da her geçen gün sayısını artırdığı parklarla Talas'ın çehresini değiştirirken dikmeye başladığı 100 bin çiçekle de ilçeyi adeta çiçek bahçesine çeviriyor.

Konuyla ilgili olarak bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 100 bin çiçeği toprakla buluşturmaya başladıklarını kaydederek, "Park ve bahçelerimiz başta olmak üzere refüj, kaldırım ve kavşaklara hem mevsimlik hem de çok yıllık çiçek dikimi gerçekleştiriyoruz. Şu anda ekiplerimiz ilçenin dört bir yanında çiçek ekimi gerçekleştiriyor. Begonya, petunya, tok kadife, haseki küpesi, güneş şapkası, defne çiçeği, zemheri ortancası, kız gözü çiçeği, yaylapatı, fener çiçeği, ekinezya, gayret çiçeği, saray nanesi ve ezan çiçeği gibi 30'dan fazla türden 100 bin çiçek ve süs bitkisiyle Talas'ın refüj, kaldırım ve kavşaklarında çiçek kompozisyon uygulamaları yapıyoruz" dedi.

"ÇOK YILLIK ÇİÇEK TERCİH EDİYORUZ"

Başkan Yalçın, diktikleri çiçeklerin çok yıllık olmasına da ayrı bir önem verdiklerini ifade ederek, "Çok yıllık çiçekler, sadece bir mevsim değil her yıl açıyor ve böylece biz ekstra bir emek ve para harcamadan ilçemizi güzelleştirmiş oluyoruz. Bu da bizim için ayrı bir kazanç oluyor" diye konuştu. - KAYSERİ

Dört bin yana 100 bin çiçek; Talas çiçek açıyor
Dört bin yana 100 bin çiçek; Talas çiçek açıyor
Dört bin yana 100 bin çiçek; Talas çiçek açıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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