Donbas'ta 1 Ukrayna askeri mayına basması sonucu öldü
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Donbas'ta 1 Ukrayna askeri mayına basması sonucu öldü

Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel
Donbas'ta 1 Ukrayna askeri mayına basması sonucu öldü

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde 1 Ukrayna askerinin mayına basması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde 1 Ukrayna askerinin mayına basması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Donbas'ın Şumı bölgesinde 1 Ukrayna askerinin mayına basması sonucu öldüğü belirtildi.

Bölgede dün Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşi sonucu 2 Ukrayna askeri ve 1 sivil yaralandı.

Ukrayna-Rusya sınırında gerginlik

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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