Donald Trump, ABD'nin DSÖ ile İlişkisini Sonlandırdığını Duyurdu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında ABD'nin DSÖ ile ilişkisini sonlandırdığını

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında ABD'nin DSÖ ile ilişkisini sonlandırdığını duyurdu. Trump, "DSÖ, oldukça ihtiyaç duyulan reformları yapmadığı için biz de bugün DSÖ ile ilişkimizi sonlandırıyoruz" dedi.

Trump, ABD'nin DSÖ ile İlişkisini Sonlandırdı!

Yeni tip koronavirüs salgınından dolayı Çin'i sorumlu tutan Trump, "Çin'in DSÖ üzerinde mutlak bir hakimiyeti var. ABD, DSÖ'ye yılda neredeyse 450 milyon dolar fon sağlarken, Çin sadece 40 milyon dolar ödedi. DSÖ'den esaslı reformlar yapmasını istedik ancak onlar harekete geçmeyi reddetti. DSÖ, oldukça ihtiyaç duyulan reformları yapmadığı için biz de bugün DSÖ ile ilişkimizi sonlandırıyoruz. Bu örgüte sağlanan fonları, hak eden acil küresel sağlık durumlarına aktaracağız" şeklinde konuştu.

Trump, "Ülkemizin önemli üniversite araştırmalarını daha iyi korumak için, potansiyel güvenlik tehdidi olarak gördüğümüz Çin'den gelen bazı yabancı vatandaşların da ülkeye girişini askıya alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump, "Çin'in son adımları göstermiştir ki Hong Kong artık yeterince otonom bir bölge değildir. Çin, 'iki sistem, tek ülke' formülünü, 'tek ülke tek sistem' olarak değiştirdi. Bu nedenle de, yönetimimine Hong Kong'a verilen politika ayrıcalıklarını kaldırılması talimatı veriyorum. ABD, Hong Kong'un otonomisine zarar veren Çin ve Hong Konglu yetkililere de yaptırım için gerekli adımları atacak" dedi.