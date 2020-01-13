Domotex Almanya Halı Fuarı'nın ardından

13.01.2020 16:04 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:04

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, 10-13 Ocak'ta Almanya'da düzenlenen Domotex Hannover 2020 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarı'nın çok verimli geçtiğini belirterek, "Dünyanın halı modasını, trendini biz belirliyoruz" ifadesini kullandı.

Yıldırım, yazılı açıklamasında, Gaziantepli halıcıların ürünlerinin, Almanya'da yoğun ilgi gördüğünü, yeni iş bağlantıları kurduklarını ifade etti.

Her sene olduğu gibi bu yıl da halıcılara destek olduklarının altını çizen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu fuarda dünyanın dört bir yanından gelen profesyonel ziyaretçiler, Gaziantep'in halısıyla buluştu. 60 farklı ülkeden 1400 firma yer aldı. Bunların 102'si Gaziantep firması. En fazla katılım sağlayan şehir biziz. Dünyanın halı modasını, trendini biz belirliyoruz. Bizim burada olmamız, açtığımız stantla gücümüzü göstermemiz, Gaziantep'te düzenleyeceğimiz fuarın tanıtımını yapmamız, üyelerimize destek olmamız şart. Halı sektörümüzün başarısının ardında çok önemli etkenler, iş birlikleri var. Çok şükür bu çalışmaların meyveleri de alınıyor."

GTO, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği ve Gaziantep Halıcılar Odası iş birliğinde kentte düzenlenen fuarların her geçen yıl artan bir grafiğe sahip olduğunu dile getiren Yıldırım, "Geçtiğimiz yıl 12. düzenlediğimiz fuar ile yüzde 20'lik bir ziyaretçi artışı sağladık. Domotex Turkey 2019 ile 14 ülkeden 203 katılımcı firma, 89 ülkeden 14 binin üzerinde ziyaretçi ile önemli bir başarıya imza attık."değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Yıldırım, GTO öncülüğünde 13-16 Temmuz tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenecek DOMOTEX Turkey Halı Fuarı için çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA