Domagoj Vida'dan Beşiktaş Formasıyla İlk Poz

Beşiktaş, uzun süredir ilgilendiği Domagoj Vida'nın transferini resmi olarak tamamlamak için artık gün sayıyor.



Son dönemde transferinde birtakım pürüzler olduğu iddia edilen Hırvat futbolcuyla görüşen Beşiktaş, 28 yaşındaki stoper ile 3.5 yıllık sözleşme üzerinde anlaşma sağladı. Yapılan son görüşmenin ardından Vida, siyah-beyazlı formayla poz verdi.



Dinamo Kiev ile sözleşmesi sona erdiği için Beşiktaş kadrosuna bonservis bedeli ödenmeden dahil edilen Vida için resmi transfer bildiriminin, devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte sunulması bekleniyor. Hırvat savunmacı takımın 3 Ocak'a Antalya'da başlayacak devre arası kampına da katılacak.



Kariyerine Hırvatistan'ın Ojisek takımda başlayan Domagoj Vida, daha sonra Bayer Leverkusen ve Dinamo Zagrep'te oynadı. 28 yaşındaki futbolcu 2012'den buyana Dinamo Kiev forması giyiyordu. Hırvatistan Milli Takımı'nda da sürekli görev alan Vida, bu sezon Dinamo Kiev forması ile çıktığı 18 maçta 2 gol attı.



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