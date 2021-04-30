Dolup taşan meydan boş kaldı
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Dolup taşan meydan boş kaldı

Dolup taşan meydan boş kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sivas'ta her Cuma namazında dolup taşan tarihi kent meydanı tam kapanma ile bugünkü Cuma namazında boş kaldı.

Sivas'ta her Cuma namazında dolup taşan tarihi kent meydanı tam kapanma ile bugünkü Cuma namazında boş kaldı.

Tam kapanmanın başlaması ile birlikte ülke genelinde cadde ve sokaklar boş kaldı. Tam kapanma tarihleri arasında kalan ilk Cuma namazı ise kısıtlamadan muaf tutuldu. Vatandaşların evlerine en yakın camiye giderek Cuma namazını kılabileceği açıklandı. Sivas'ta cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar ise tarihi kent meydanında bulunan Kale Camii'ne geldi. Ancak her cuma namazında dolup taşan Buruciye, Şifaiye ve Çifte Minareli medreselerin bir arada bulunduğu tarihi alan bugün boş kaldı. Namaza gelen vatandaşlar yağmurlu ve rüzgarlı havaya rağmen namazlarını kıldı.

"Buruk bir cuma namazı"

Namaz kılmaya gelen vatandaşlardan Hamdi İrfan Işın, "Rabbim bu Cuma'nın yüzü suyu hürmetine bu kısıtlamaları bitirip bu illeti bizden götürür" dedi.

Murat Gedikli ise, "Namaz kılmaya geldik ama tabi biraz buruk bir Cuma namazı. İnşallah eski günlere dönmeyi rabbim nasip eder" şeklinde konuştu. - SİVAS

Dolup taşan meydan boş kaldı
Dolup taşan meydan boş kaldı
Dolup taşan meydan boş kaldı
Dolup taşan meydan boş kaldı
Dolup taşan meydan boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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