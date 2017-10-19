Dolar ve EURO ne kadar? (19 Ekim dolar - euro fiyatları)

Fed'in yeni başkanının kim olacağına odaklanan piyasada gözler ABD Başkanı Donald Trump ve Janet Yellen'ın bugün yapacağı toplantıya çevrildi.

Fed başkanlığına para politikasında sıkılaştırma yanlısı bir ismin getirilmesi ihtimali dolara destek vermeye devam ederken, TL dahil gelişmekte olan ülke para birimlerinde zayıf seyre neden oldu. İç piyasada güçlü seyrini sürdüren dolar/TL yeni güne 3,6740 seviyesinde başladı.

Euro/TL ise 4,3350-4,3440 bandında hareket ediyor.

Yurtiçinde gündemdeki önemli konulardan biri bugün başlayacak ve iki gün sürecek olan AB Liderler Zirvesi. Zirvede Türkiye ile ilişkilerin de masaya yatırılması bekleniyor. Dışarıda ise; saat 11.30'da İngiltere perakende satışlar, saat 15.30'da ise ABD işsizlik maaş başvuruları izlenecek.