Dolar rekor kırdı mı? Dolar kuru ne kadar? Dolar en yüksek kaçı gördü?
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Dolar rekor kırdı mı? Dolar kuru ne kadar? Dolar en yüksek kaçı gördü?

26.10.2020 11:00 | Son Güncelleme: 26.10.2020 11:07
Dolar rekor kırdı mı? Dolar kuru ne kadar? Dolar en yüksek kaçı gördü?

Doların TL karşısındaki yükselişi haftanın ilk işlem gününe rekor ile başladı. Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Dolar rekor kırdı mı? Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL?

Dolar, Türk Lirası karşısındakini yükselişine devam ediyor. Dolar kuru ne kadar?

DOLAR KURU NE KADAR?

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 8,0230'dan işlem görüyor.

DOLAR EN YÜKSEK KAÇI GÖRDÜ?

Geçen hafta en düşük 7,7808 en yüksek 7,9796 seviyelerini gören dolar/TL, cuma gününü yüzde 0,4 artışla 7,9652'den tamamladı. Dolar/TL, en yüksek, 26 Ekim 2020 tarihi saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 8,0230'dan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 artışla 9,4970'ten, sterlin/TL yüzde 0,6 değer kazancıyla 10,4480'den satılıyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,2 artışla 92,9 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,1840 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel güven endeksleri, yurt dışında Almanya'da Ifo endeksleri, ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi, yeni konut satışları ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artışın etkisiyle Avrupa'da sıkı tedbirlerin tekrar gündeme geldiğine dikkati çeken analistler, Kovid-19 aşı çalışmaları, ABD'de teşvik paketi ve jeopolitik gelişmelere ilişkin gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade etti.

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