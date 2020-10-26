Dolar rekor kırdı mı? Dolar kuru ne kadar? Dolar en yüksek kaçı gördü?

Doların TL karşısındaki yükselişi haftanın ilk işlem gününe rekor ile başladı. Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Dolar rekor kırdı mı? Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL?