Dolar bir yılda yüzde 30, Euro yüzde 40 arttı
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Dolar bir yılda yüzde 30, Euro yüzde 40 arttı

Dolar bir yılda yüzde 30, Euro yüzde 40 arttı
Deutsche Welle - Haberler | Güncel

Dövizdeki hareketlilik sürüyor.

Dövizdeki hareketlilik sürüyor. Türk lirası, doların küresel piyasalarda güçlenmesiyle perşembe günü en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi oldu.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan Mayıs ayı enflasyon verilerinin ardından dövizdeki hareketlilik devam ediyor. Türk lirası, dolar karşısında perşembe günü en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi oldu.

Bu sabah 8,72 TL seviyesini gören doların bir yıllık artışı yüzde 30'a ulaştı. Dün 10,60 seviyesini aşan Euro ise bir yılda yüzde 40'ın üzerinde yükseliş kaydetti. Dolar, TL karşısında perşembe günü yüzde 1,4 artışla 8,70 seviyesini geçti, hafta başından bu yana artış yüzde 1,6 oldu.

Euro sabah saatlerinde 10,58 TL'ye kadar yükseldi, ardından hafif bir düşüşle 10,55 TL seviyesinden işlem görmeyi sürdürüyor.

Dolar/TL kuru tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Hafta başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz oranlarıyla ilgili açıklamalarının ardından 2 Haziran'da Dolar, TL karşısında 8,77 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı televizyon programında, "Bugün de Merkez Bankası Başkanımızla görüştüm. Bizim bir defa faizleri düşürmemiz şart" ifadesini kullanmıştı.Dolar/TL'nin bir önceki rekoru 8,61 seviyesiydi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kayıtlarında 3 Haziran 2020'de dolar kuru 6,73 olarak seviyesindeydi.

Euro ise geçen yıl TL karşısında 7,54 seviyesinden işlem görüyordu. Dolar bir yılda yüzde 30, Euro, yüzde 40'ın üzerinde değerlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları verilerine göre de nisan ayına kadar yıllık değerlendirmede en çok kazandıran yine dolar oldu.Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değerlendirmede dolar yüzde 11,82, euro ise yüzde 3,05 kazandırmıştı.

Tam kapanmada enflasyon

Mayıs ayında tüketici fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,59 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) perşembe günü açıkladığı verilere göre, enflasyon Mayıs'ta yüzde 0,89 arttı.

Üretici fiyat endeksi de Mayıs'ta 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 38,33 arttı.

Bu ay içinde kurlar için iki önemli tarih bulunuyor. 14 Haziran'daki Erdoğan-Biden görüşmesi ve oradan gelecek açıklamaların ardından 17 Haziran'da yapılacak PPK toplantısı ile piyasaların yönünü belirleyecek, 2021 Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararları açıklanacak.

Kaynak: Deutsche Welle

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