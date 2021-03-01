Doğuştan damar tıkanıklığı hastası küçük Vahide şifa arıyor

Doğuştan 3 parmağındaki damar tıkanıklığı nedeniyle sol eli şişen 6 yaşındaki Vahide Karadeniz, sağlığına kavuşmak için çırpınıyor.

Hatay'ın Kumlu ilçesine bağlı Karahöyük Mahallesi'nde yaşayan Karadeniz ailesi, 6 yıl önce doğan bebekleri Vahide'nin sol el parmaklarının birinde şişlik olduğunu fark ederek hastaneye götürdü.

Doktorlar Vahide'ye damar tıkanıklığı teşhisi koyarak sorunun çocuğun ileriki yaşlarında ortadan kalkacağını aileye söyledi.

Yaşı aldıkça aynı elindeki diğer 2 parmağında da damar tıkanıklığı gözlenen Vahide Karadeniz'in eli bileğine kadar şişti ve yaşadığı acılar dayanılmaz hal aldı.

Tekrar hastaneye götürülen küçük kız, farklı zamanlarda 4 ayrı operasyon geçirdi fakat sağlığına kavuşamadı.

Doktorlar küçük Vahide'nin acılarından kurtulabilmesi için 3 seri ameliyata ihtiyaç duyulduğunu belirterek, Ankara'daki bir hastaneye yönlendirdi.

Baba Mehmet Karadeniz, AA muhabirine, kızının rahatsızlığı için bir süredir hastaneleri dolaştıklarını söyledi.

Son olarak Ankara'daki bir hastaneye yönlendirildiklerini kaydeden Karadeniz, şunları kaydetti:

"Kızımın elindeki damar tıkanıklığı diğer parmaklarından avucuna şimdi de bileğine doğru ilerliyor. Hobi olarak avcılık yapıyorum, bir gün avdayken avcı arkadaşlarıma kızımın durumundan bahsettim, onlar da duyarlılık göstererek kendi aralarında kampanya başlatıp kızımın tedavisi için gerekli hastane masraflarının bir kısmını toplayarak bana ilettiler. Tedavisi için salı günü Ankara'ya gideceğiz. Bu süre 1-3 ay arası olacağı için orada da masraflarımız olacak. Maddi olarak yetersizim. Bazı kuruluşlara başvuruda bulunduk. İnşallah gereken yardıma ulaşırız. "

Baba Karadeniz, kızının sağlığına kavuşmasını çok istediğini, bunun için destek beklediğini bildirdi.

"Sağlığıma kavuşup acılarından kurtulmak istiyorum"

Elindeki ağrılar nedeniyle acı çektiğini anlatan 6 yaşındaki Vahide Karadeniz de ameliyat olabilmesi için kendilerine yardımda bulunan babasının avcı arkadaşlarına teşekkür etti.

Sağlıklı bir şekilde sokaklarda oyun oynamanın hayalini kurduğunu aktaran Karadeniz, "Sağlığıma kavuşup acılarından kurtulmak istiyorum." dedi.

Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Hatay Şubesi Kırıkhan Şefi Nuri Akın ise avcıların duyarlı davranarak kendi aralarında başlattığı kampanyadan dolayı mutluluk duyduklarını, DKMP Şefliği olarak da küçük Vahide'nin tedavisi için destek olduklarını söyledi.

Avcı Müslüm Laçin ise Vahide'nin rahatsızlığını duyduktan sonra arkadaşlarıyla birlikte harekete geçerek tedavi masrafları için küçük de olsa yaptıkları katkının yararlı olmasını umduklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız