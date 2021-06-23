Doğu Türkistan Spor ve Gelişim Derneğinden "2022 Pekin Kış Olimpiyatlarına hayır" protestosu
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Doğu Türkistan Spor ve Gelişim Derneğinden "2022 Pekin Kış Olimpiyatlarına hayır" protestosu

Doğu Türkistan Spor ve Gelişim Derneğinden '2022 Pekin Kış Olimpiyatlarına hayır' protestosu
Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel

Dünya Uygur Kurultayı Vakfı Doğu Türkistan Spor ve Gelişim Derneği, 23 Haziran Uluslararası Olimpik Günü'nde "2022 Pekin Kış Olimpiyatlarına hayır" protestosu düzenlendi.

Dünya Uygur Kurultayı Vakfı Doğu Türkistan Spor ve Gelişim Derneği, 23 Haziran Uluslararası Olimpik Günü'nde "2022 Pekin Kış Olimpiyatlarına hayır" protestosu düzenlendi.

Bakırköy'deki Olimpiyatevi önünde toplanan gruptakiler, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları aleyhine dövizler taşırken çeşitli sloganlar attı.

Doğu Türkistan Spor ve Gelişim Derneği Başkanı Tahir Gökbayrak, konuşmasında, Doğu Türkistanlıları vekaleten Türkiye Milli Olimpiyat Komitesine, barış, dostluk, sevgi ve saygıyı temsil eden olimpiyatların, Çin'in başkenti Pekin'de yapılacak olmasını boykot etmeleri için çağrıda bulunduklarını söyledi.

Gökbayrak, "Uluslararası Olimpiyat Komitesi, insan haklarını hiçe sayan Çin'in baskıcı rejiminin olimpiyatlara ev sahipliği yapmasına izin vererek temel prensiplerinden olan 'insanlık onurunu koruma' ilkesini göz ardı etmiştir. İnsan hakları ihlallerinin her türlüsünün en şiddetli şekilde yaşandığı Çin Halk Cumhuriyeti'nde olimpiyat düzenlemek, bu insanlık suçuna ortak olmaktır." diye konuştu.

Dünyanın her yerinden insan hakları örgütleri tarafından Uluslararası Olimpiyat Komitesine bu doğrultuda birçok rapor ve analiz sunulduğunu hatırlatan Gökbayrak, "Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden 2022 Pekin Kış Olimpiyatlarının başka bir ülkede yapılması için Uluslararası Olimpiyat Komitesine istekte bulunmasını, bunun kabul edilmemesi durumunda olimpiyatların boykot etmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

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