Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kocaeli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanması devam ediyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri
31.05.2020 15:35 | Son Güncelleme: 31.05.2020 16:12

Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kocaeli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanması devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kent genelinde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Hafta sonu 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ortak kullanım alanlarını dezenfekte eden ekipler, her eve maske dağıttı.

Belediyenin Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) ve Vefa Sosyal Destek Grupları da ihtiyaç sahiplerinin taleplerini karşılıyor.

Erenler Belediyesi, İçişleri Bakanlığının genelgesine göre 1 Haziran'da yeniden halkın hizmetine girecek belediye tesislerinde dezenfeksiyon ve genel temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli

Pandemi nedeniyle kapatılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark tarafından işletilen Şehirlerarası Otobüs Terminali, alınan önlemler doğrultusunda 1 Haziran'da tekrar açılıyor.

Terminale girişteki görevliler, vatandaşların ateşini ölçecek.

UlaşımPark terminal temizlik birimleri tarafından gün içerisinde temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yapılacak. Terminalin kapalı ve açık alanları da kamera sistemiyle kontrol edilecek.

Ayrıca, UlaşımPark tarafından vatandaşları Sabiha Gökçen Havalimanına aktarmasız ulaştıran Hat 250, yarın yeniden seferlerine başlayacak.

Sefer saatleri ve güzergah bilgisine "www.e-komobil.com" ve "www.kocaeli.bel.tr" adreslerinden ulaşılabilecek.

Zonguldak

Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de boş kalan cadde ve sokaklarda Zonguldak Belediyesi ekipleri, yıkama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler ayrıca çöp konteynırları ile atık maske ve eldiven kutularını da dezenfekte ediyor.

Düzce

Düzce'de polis, jandarma ve zabıta ekipleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Düzce Belediyesi bünyesinde oluşturulan atölyede maske üretimi devam ediyor. Maskelerin ihtiyaç bulunan kurum ve kişilere dağıtımı sağlanıyor.

Belediye ekipleri de Kovid-19 salgını sürecinden normalleşme dönemine geçiş kapsamında dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Bolu

Bolu kent merkezinin giriş ve çıkışlarında koronavirüs tedbirleri kapsamında kontroller devam ediyor.

Ankara ve İstanbul'u birbirine bağlayan ve Bolu kent merkezinden geçen D-100 kara yolunun giriş ve çıkışlarında polis ve sağlık ekipleri tarafından kontroller devam ediyor.

Polis ekipleri tarafından araç içerinde bulunanlara yönelik maske ve sosyal mesafe kontrolü yapılırken, sağlık personelince araçtakilerin ateşi ölçülüyor.

Öte yandan Bolu Belediyesi ekipleri tarafından kent merkezinde dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.

Bartın

Bartın'da, cadde ve sokaklarda polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Bartın Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak hayvanları için çeşitli noktalara mama ve yem bırakılıyor.

İtfaiye ekipleri de boş kalan cadde, sokak ve mahallelerde yıkama çalışması yapıyor.

Karabük

Karabük kent merkezinin giriş ve çıkışlarında kontroller devam ediyor.

Karabük Belediyesi ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklarda yıkama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Ayrıca kentteki Vefa Sosyal Destek grupları ve belediye ekipleri aracılığıyla il merkezi ve ilçelerde evlerinden çıkamayanlar ile ihtiyaç sahiplerine destek veriliyor.

Öte yandan, il ve ilçe belediyelerinin maske üretimi, iş yerleri denetimi ve hijyen çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

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