HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Doğu Karadeniz'den yapılan ihracatta artış

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2020 yılının 7 aylık döneminde 770 milyon 742 bin 503 dolar tutarında ihracat gerçekleştiği, geçen yılın aynı dönemine göre ihracatta yüzde 4 oranında bir artış yaşandığı kaydedildi.

Doğu Karadeniz'den yapılan ihracatta artış
04.08.2020 13:33 | Son Güncelleme: 04.08.2020 13:37

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2020 yılının 7 aylık döneminde 770 milyon 742 bin 503 dolar tutarında ihracat gerçekleştiği, geçen yılın aynı dönemine göre ihracatta yüzde 4 oranında bir artış yaşandığı kaydedildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, ihracatta ilk sırayı fındık mamullerinin aldığını belirtti. Yaşanan pandemi sürecine rağmen ihracatta artış yaşandığını kaydeden Kalyoncu, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen ihracatın ürün sıralamasında; yüzde 7 oranındaki artış ve 444 milyon 690 bin 128 dolar tutarında ihracatla Fındık ve Mamulleri birinci sırayı, yüzde 17 oranındaki artış ve 96 milyon 913 bin 774 dolar tutarındaki ihracatla Yaş Meyve Sebze ürünleri ikinci sırayı, yüzde 36 oranındaki artış ve 66 milyon 605 bin 498 dolar tutarındaki ihracatla da Su Ürünleri üçüncü sırayı aldığını söyledi.

119 farklı ülkeye ihracat

Bölgeden 2020 Ocak-Temmuz döneminde 119 farklı ülkeye ihracat yapıldığını ve en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke sıralamasında İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Gürcistan, ve Çin Halk Cumhuriyetinin yer aldığını belirten Kalyoncu, "Bölge illerinden Trabzon ili ihracatında 7 aylık dönemde yüzde 7 oranında artış yanında diğer Bölge illerimizden Artvin ili ihracatında ise pandemi döneminde hemen sınır komşusu Gürcistan'a yapılan ihracatın artışına bağlı olarak yüzde 29 oranında yüksek artış yaşanmıştır. Rize ve Gümüşhane illeri ihracatında görülen düşüşlerin ana nedeni, bu illerden ağırlıklı olarak ihraç edilen metal maden ürünlerinin pandemi nedeniyle sevkiyatında yaşanan düşüşten kaynaklanmakta olup, ithalatçı ülkelerden başta Çin Halk Cumhuriyeti olmak üze ihraç pazarlarında pandemi döneminde üretimin durması ihracata da olumsuz olarak etki yapmıştır. Bölgemizden 2020 Ocak-Temmuz döneminde 119 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Gürcistan, ve Çin Halk Cumhuriyeti olmuştur. Bu ülkelerden Almanya'ya yönelik ihracatımızda yüzde 23, Rusya Federasyonu'na yönelik ihracatımızda yüzde 15 ve Gürcistan'a yönelik ihracatımızda ise yüzde16 artış yaşanmıştır" dedi.

"Bölge ihracatımızdaki artışın artarak devam edeceğini ümit etmekteyiz"

"Bölge ihracatımızdaki artışın artarak devam edeceğini ümit etmekteyiz" diyen Kalyoncu "Küresel piyasaları olumsuz olarak etkileyen pandemi döneminin oluşturduğu talep daralmasına rağmen, bölge ihracatımızın kısa süre içinde toparlanma göstererek artışa dahi geçmesi ihracatçılarımızın büyük başarı ve gayretleri ile olmuştur. Önümüzdeki aylarda Bölge ihracatımızdaki artışın artarak devam edeceğini ümit etmekteyiz. Ancak özellikle ihracatçılarımıza yönelik giriş kısıtlamasının devam etiği ülkelere yönelik bu kısıtlamaların mütekabiliyet kuralı gereği kaldırılmasını talep etmekteyiz. İhracatçılarımız yaklaşık 5 aydır Gürcistan'daki işyerlerine gidememekte, depo ve mağazalarının açılışını yapmak ve işlerini yönetmek için Gürcistan'a giriş yapamamaktadır. Gürcü makamlarının talep ettiği 14 gün süreli pandemi otellerinde karantinada kalınması karşılığında ülkelerine giriş izini verilmesi, iş insanlarının kabul edebileceği bir uygulama değildir. İş insanları için 1 saatin dahi büyük kıymeti vardır. Bunun yerine diğer ülkelerin yaptığı gibi, ülkeye gitmeden önce 72 saat içinde üniversite veya sağlık Bakanlığımızın akredite bir hastahanelerinde yaptırılacak Covid-19 testinin kabul edilmesidir. Bu konuda yetkililerden ivedilikle Gürcistan makamları ile iletişime geçmesini talep etmekteyiz. Ayrıca, ihracatçılarımızın motive edilmesi açısından halen uzun süredir beklemekte olan KDV iade alacaklarının ivedi olarak yapılması Devletimize hiçbir maliyeti olmayan bir teşvik mekanizması olarak ihracat artışımıza büyük katkı sağlayacaktır. Bu konularda ihracatçılarımız çok kıymetli Bakanlarımızın müjdesini beklemektedir" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu! Öfkeli grubu imam ayırdı 3. Sayfa
Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu! Öfkeli grubu imam ayırdı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı Magazin
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor Dünya
Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi Magazin
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı Ekonomi
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: Fazla mesai yaptığını iddia eden işçi bunu kanıtlamak zorunda Ekonomi
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: Fazla mesai yaptığını iddia eden işçi bunu...
Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı
Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremden ilk görüntüler geldi
Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremden ilk görüntüler geldi
Isparta'nın Garip köyünde yılda 4 bin ton barbunya üretilip milli ekonomiye katkı sağlanıyor
Isparta'nın Garip köyünde yılda 4 bin ton barbunya üretilip milli ekonomiye katkı sağlanıyor
Kendini asmaya kalkan yaşlı kadını, çığlıklara koşan astsubay ipten aldı
Kendini asmaya kalkan yaşlı kadını, çığlıklara koşan astsubay ipten aldı
Son Dakika: Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem
Son Dakika: Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem
Deprem sonrası Pütürge Belediye Başkanı'ndan ilk açıklama: Yaralı ve can kaybı yok
Deprem sonrası Pütürge Belediye Başkanı'ndan ilk açıklama: Yaralı ve can kaybı yok
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı
Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor
Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor
Mehmet Ceyhan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Okulların açılması için acele mi edildi?
Mehmet Ceyhan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Okulların açılması için acele mi edildi?
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Şenol Güneş'e kırgın olduğunu söyleyen Hakan Çalhanoğlu'ndan çarpıcı G.Saray sözleri: Bir gün buluşacağız
Şenol Güneş'e kırgın olduğunu söyleyen Hakan Çalhanoğlu'ndan çarpıcı G.Saray sözleri: Bir gün buluşacağız
Kaza sonrası tanker sürücüsünün tekme-tokat dövülme anı güvenlik kamerasında
Kaza sonrası tanker sürücüsünün tekme-tokat dövülme anı güvenlik kamerasında
İngiliz şarkıcı Rita Ora üstsüz fotoğrafını paylaştı
İngiliz şarkıcı Rita Ora üstsüz fotoğrafını paylaştı
19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu
19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
Şehit Esma Çevik'in babasının 'Katil yakalansın' duası kabul oldu
Şehit Esma Çevik'in babasının "Katil yakalansın" duası kabul oldu
Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi
Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini belirledi
Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini belirledi
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Osman Kavala Fatih Sultan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Gupse Özay Sezen Aksu Orhan Gencebay
Spor Ali Koç Okan Buruk Mehmet Topal Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Milli Çeşme Beşiktaş
Şu an buradasınız: Doğu Karadeniz'den yapılan ihracatta artış - Gümüşhane
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.8.2020 14:06:30. #1.15#
title