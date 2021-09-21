Doğu Karadeniz'den 8 ayda 54,5 milyon dolarlık alabalık ihraç edildi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Doğu Karadeniz'den 8 ayda 54,5 milyon dolarlık alabalık ihraç edildi

AA / Tuğba Yardımcı - Haberler | Ekonomi
Doğu Karadeniz'den 8 ayda 54,5 milyon dolarlık alabalık ihraç edildi

Doğu Karadeniz'den 2021 yılının 8 aylık döneminde 54 milyon 524 bin 670 dolarlık alabalık ihraç edildi.

Doğu Karadeniz'den 2021 yılının 8 aylık döneminde 54 milyon 524 bin 670 dolarlık alabalık ihraç edildi.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, bölgeden yurt dışına bu yılın ocak-ağustos döneminde 10 bin 343 ton alabalık satıldı. Söz konusu ihracattan 54 milyon 524 bin 670 dolar gelir sağlandı.

Rusya Federasyonu, Vietnam, Japonya, Gürcistan ve Çin Halk Cumhuriyeti, alabalık satımından en çok gelir elde edilen ülkeler oldu.

Bu dönemde Rusya Federasyonu'na 41 milyon 890 bin 777, Vietnam'a 7 milyon 149 bin 234, Japonya'ya ise 3 milyon 262 bin 399 dolarlık alabalık satıldı.

Geçen yıldan farklı olarak Kanada, Cezayir, İsveç ve ABD'ye de bu dönemde alabalık gönderildi.

Yılın 8 aylık döneminde gerçekleştirilen alabalık ihracatı, 5 bin 248 ton alabalık karşılığı 24 milyon 646 bin 379 dolar kazanç sağlanan 2020'nin aynı dönemine göre miktarda yüzde 97, değerde ise yaklaşık yüzde 121 arttı.

Bölgeden 12 ülkeye alabalık ihraç edildi

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, Trabzon ve Rize'de üretilip işlenen alabalığın yine bu illerden ihraç edildiğini belirterek, "Yurt dışı piyasalardan son yıllarda büyük beğeni alan bölgemizde yetişen alabalığın ihracatı yüzde 100'ün üzerinde artış gösterdi." dedi.

Toplam 12 ülkeye Trabzon ve Rize'den alabalık satıldığına dikkati çeken Kalyoncu, "Alabalığın yüzde 75'lik kısmı Rusya Federasyonu'na ihraç edildi, bu ülkeyi de ikinci sırada Vietnam takip etti. Vietnam'a ihraç edilen ürünler, burada işleme faaliyetine tabi tutularak suşi haline getirilip Japonya'ya yeniden ihraç ediliyor." diye konuştu.

Lezzet ve kalitesi nedeniyle yurt dışı pazarlarda çok büyük rağbet gören alabalığın, bölgenin önemli ihraç ürünleri arasında yer aldığının altını çizen Kalyoncu, "İhracatın daha üst rakamlara ulaşabilmesi için yerelde bürokrasi kademelerinde alabalık üretiminin geliştirilmesi noktasında süreçlerin iyileştirilmesi, üretim izinlerinin basitleştirilmesi ve bürokrasi kademesinin, iş insanlarının önünü açan görev misyonuna bürünmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Tuğba Yardımcı - Ekonomi Haberleri
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 488 liradan işlem görüyor

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 488 liradan işlem görüyor

 Güne düşüşle başlayan dolar 8,63'ten işlem görüyor

Güne düşüşle başlayan dolar 8,63'ten işlem görüyor

 Rus milyarder 400 milyon dolarlık yatıyla 3 aydır Bodrum'da tatil yapıyor

Rus milyarder 400 milyon dolarlık yatıyla 3 aydır Bodrum'da tatil yapıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emir Sultan Fuat Oktay Devlet Bahçeli
Magazin Serenay Sarıkaya
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Cristiano
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Mahmut Özer Aziz Kocaoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Doğu Karadeniz'den 8 ayda 54,5 milyon dolarlık alabalık ihraç edildi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 12:43:41. #1.12#