Doğu Karadeniz'den 8 ayda 54,5 milyon dolarlık alabalık ihraç edildi

Doğu Karadeniz'den 2021 yılının 8 aylık döneminde 54 milyon 524 bin 670 dolarlık alabalık ihraç edildi.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, bölgeden yurt dışına bu yılın ocak-ağustos döneminde 10 bin 343 ton alabalık satıldı. Söz konusu ihracattan 54 milyon 524 bin 670 dolar gelir sağlandı.

Rusya Federasyonu, Vietnam, Japonya, Gürcistan ve Çin Halk Cumhuriyeti, alabalık satımından en çok gelir elde edilen ülkeler oldu.

Bu dönemde Rusya Federasyonu'na 41 milyon 890 bin 777, Vietnam'a 7 milyon 149 bin 234, Japonya'ya ise 3 milyon 262 bin 399 dolarlık alabalık satıldı.

Geçen yıldan farklı olarak Kanada, Cezayir, İsveç ve ABD'ye de bu dönemde alabalık gönderildi.

Yılın 8 aylık döneminde gerçekleştirilen alabalık ihracatı, 5 bin 248 ton alabalık karşılığı 24 milyon 646 bin 379 dolar kazanç sağlanan 2020'nin aynı dönemine göre miktarda yüzde 97, değerde ise yaklaşık yüzde 121 arttı.

Bölgeden 12 ülkeye alabalık ihraç edildi

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, Trabzon ve Rize'de üretilip işlenen alabalığın yine bu illerden ihraç edildiğini belirterek, "Yurt dışı piyasalardan son yıllarda büyük beğeni alan bölgemizde yetişen alabalığın ihracatı yüzde 100'ün üzerinde artış gösterdi." dedi.

Toplam 12 ülkeye Trabzon ve Rize'den alabalık satıldığına dikkati çeken Kalyoncu, "Alabalığın yüzde 75'lik kısmı Rusya Federasyonu'na ihraç edildi, bu ülkeyi de ikinci sırada Vietnam takip etti. Vietnam'a ihraç edilen ürünler, burada işleme faaliyetine tabi tutularak suşi haline getirilip Japonya'ya yeniden ihraç ediliyor." diye konuştu.

Lezzet ve kalitesi nedeniyle yurt dışı pazarlarda çok büyük rağbet gören alabalığın, bölgenin önemli ihraç ürünleri arasında yer aldığının altını çizen Kalyoncu, "İhracatın daha üst rakamlara ulaşabilmesi için yerelde bürokrasi kademelerinde alabalık üretiminin geliştirilmesi noktasında süreçlerin iyileştirilmesi, üretim izinlerinin basitleştirilmesi ve bürokrasi kademesinin, iş insanlarının önünü açan görev misyonuna bürünmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.