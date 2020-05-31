Doğu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Doğu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek

Doğu Anadolu Bölgesinde, hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi.

Doğu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek
31.05.2020 10:53 | Son Güncelleme: 31.05.2020 10:53

Doğu Anadolu Bölgesinde, hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava sabah saatlerinde açık, zamanla parçalı ve kuzey kesimlerde çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra Ardahan çevresinde kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 15, Erzincan'da 6, Kars ve Ardahan'da 5, Erzurum ve Ağrı'da 4 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın, Iğdır'da 31, Erzincan'da 27 ve Ağrı'da 24, Kars'ta 23, Ardahan ve Erzurum'da 22 derece olması öngörülüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: Türkiye'nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba hayatını kaybetti
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi Haber
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu Haber
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi Haber
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
Ramazan Bayramı için Kastamonu'ya giden bir ailede koronavirüs çıkınca tüm köy karantinaya alındı Haber
Ramazan Bayramı için Kastamonu'ya giden bir ailede koronavirüs çıkınca tüm köy karantinaya alındı
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi Haber
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in 'Bir daha filmimde oynatmam' sözlerine cevap verdi
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi
Inter, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor
Inter, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor
Ekrem İmamoğlu: Atatürk'ün vasiyeti olan Fatih Sultan Mehmet heykelini yapacağız
Ekrem İmamoğlu: Atatürk'ün vasiyeti olan Fatih Sultan Mehmet heykelini yapacağız
Muhalefete yakın anket şirketinin araştırmasına göre; İmamoğlu, Erdoğan'ın 5 puan önünde
Muhalefete yakın anket şirketinin araştırmasına göre; İmamoğlu, Erdoğan'ın 5 puan önünde
Atatürk Havalimanı'na yapılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin inşa süreci havadan görüntülendi
Atatürk Havalimanı'na yapılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin inşa süreci havadan görüntülendi
Diyarbakır'da şehit edilen polis memuru Atakan Arslan'ı arkadaşları tekbirlerle uğurladı
Diyarbakır'da şehit edilen polis memuru Atakan Arslan'ı arkadaşları tekbirlerle uğurladı
Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan yaşlı adam konuştu: Pazar günü verecekleri izni Cuma günü versinler
Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan yaşlı adam konuştu: Pazar günü verecekleri izni Cuma günü...
Hindistan'da canlı olarak gömülen bebeğin kurtarılma anı kamerada
Hindistan'da canlı olarak gömülen bebeğin kurtarılma anı kamerada
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
Mauricio Isla, F.Bahçe'den ayrılıp Boca Juniors'a gitmek için koronavirüsü bahane etti
Mauricio Isla, F.Bahçe'den ayrılıp Boca Juniors'a gitmek için koronavirüsü bahane etti
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere...
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı
Son dakika: Kışlalarda terhisler bugün başlayacak! 66 bin asker, terhis belgelerini alarak ailelerine kavuşacak
Son dakika: Kışlalarda terhisler bugün başlayacak! 66 bin asker, terhis belgelerini alarak ailelerine kavuşacak
Mardin'de mağarada tarihi dönemlere ait olduğu sanılan kafatası ve kemikler bulundu
Mardin'de mağarada tarihi dönemlere ait olduğu sanılan kafatası ve kemikler bulundu
Tüm dünyanın gözü burada! Crew Dragon'un yolculuğunun bitmesine saatler kaldı
Tüm dünyanın gözü burada! Crew Dragon'un yolculuğunun bitmesine saatler kaldı
Turizm cenneti Kemaliye'de hiç koronavirüs vakası görülmedi ancak uyarı da gecikmedi
Turizm cenneti Kemaliye'de hiç koronavirüs vakası görülmedi ancak uyarı da gecikmedi
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi
Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi konuşsunlar
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Naci Bostancı Bülent Kuşoğlu Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin İrem Derici Acun Ilıcalı Çağlar Çorumlu Bülent Serttaş
Spor Falcao Can Bartu Metin Oktay Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Şehit Antalya Haziran Operasyon
Şu an buradasınız: Doğu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 10:56:39. #1.15#
title