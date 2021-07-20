Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyredecek
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Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyredecek

Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyredecek
Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Güncel

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması tahmin ediliyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava bölge genelinde parçalı ve az bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 42, Erzincan'da 41, Iğdır'da 38, Ağrı'da 36, Kars ile Erzurum'da 35 ve Ardahan'da 32 derece olması ön görülüyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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