Doğu Anadolu'da mevsim normallerine göre sıcaklık artarken Çarşamba kar geliyor

ARDAHAN (İHA) - Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyrederken Çarşamba ve Perşembe günü bölgedeki bazı illerde Kar bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre bölge geneli parçalı ve az bulutlu geçecek.

Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin beklendiği bölgede hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar; Bayburt ve Erzurum'da 15, Kars ve Ardahan'da 13, Ağrı ve Iğdır'da 16, Erzincan'da 18 derece olması öngörülüyor.

"ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE 10 İLDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR"

Meteoroloji'nin haftalık hava durumu raporuna göre, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerde çarşamba ve perşembe günü kar bekleniyor. Çarşamba günü Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da; perşembe günü Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Artvin, Ağrı, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari'de kar yağacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftanın hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Buna göre; çarşamba ve perşembe günü Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı hakim olacak.

Çarşamba günü; Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da karla karışık yağmur bekleniyor.

PERŞEMBE GÜNÜ 10 İLDE KAR VAR

Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Artvin, Ağrı, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari'de perşembe günü kar yağışı etkili olacak.

Öte yandan ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, çarşamba günü hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Ülkenin kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

(Ahmet Akbuğa/İHA)

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