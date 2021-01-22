Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar
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Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar

22.01.2021 12:55 | Son Güncelleme: 22.01.2021 13:01

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.

Ağrı

Sıcaklığın gece sıfırın altında 32 derece ölçüldüğü Ağrı'da da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hayvanlarını satmak için erken saatlerde pazara gelen vatandaşlar, dondurucu soğuklar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Vatandaşlar ile hayvanların çene ile kirpiklerinde kırağı oluştu.

Dere ve nehirlerin buzla kaplandığı kentte, çok sayıda aracın yakıt deposu dondu. Sürücüler yakıt depolarının altına ateş yaktı.

Kentte ayrıca binaların çatılarında metrelerce uzunluğunda buz sarkıtları oluştu.

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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