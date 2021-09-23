Doğu Anadolu'da 'Avrupa Spor Haftası' etkinlikleri düzenlendi - Haberler Spor
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Doğu Anadolu'da "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri düzenlendi

AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Spor
Doğu Anadolu'da

Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan ve Iğdır'da "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri düzenlendi.

ERZİNCAN (AA) - Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan ve Iğdır'da "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri düzenlendi.

Erzurum'da, Yakutiye Spor Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrenciler, masa tenisi, ayak tenisi, badminton ve başka branşlardan sportif faaliyetleri sergiledi.

Aileler de tribünlerden çocuklarına destek verdi.

Kars

Kars'taki Şehir Stadı Sentetik Yüzeyli Atletizm Sahası'nda düzenlenen etkinlikte, atletizm sporcuları 100 metrede yarıştı.

Tekvando, karate ve judo sporcuları da gösteri yaptı. Vali Türker Öksüz, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Milli Eğitim Müdür Aydın Acay etkinlikler kapsamında masa tenisi, basketbol ve badminton oynadı.

Vali Öksüz, burada yaptığı konuşmada, sporun öneminden bahsederek, kentte yapılan spor yatırımlarını anlattı.

Ardahan

Ardahan'da ise Sporcu Fabrikası'nda "Herkes İçin Spor ve Sağlıklı Yaşam" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü sporcuları, antrenörleri eşliğinde gösteriler sundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilent Akar da Avrupa Spor Haftası'nın her yıl kutlandığını ve farklı spor aktiviteleriyle her yaştan bireyleri bir araya getirerek hareketlilik bilincini arttırmayı amaçladıklarını belirtti.

Erzincan

Erzincan'da da Ordu Caddesi'ndeki Saat Kulesi önünde düzenlenen programa Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, sporcular, antrenörler ve spor kulübü yetkilileri katıldı.

Katılımcılar Cumhuriyet Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Hava muhalefeti nedeniyle Merkez Spor Salonu'nda devam eden etkinlikte cimnastik, okçuluk, karate, masa tenisi ile satranç gibi branşlarda sporcular gösteri yaptı.

Iğdır

Iğdır'da Semt Sahası'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte, sporcular farklı branşlarda gösteri sundu.

Halk oyunları ekibinin gösterisi de ilgiyle izlendi.

Doğu Anadolu'da Avrupa Spor Haftası etkinlikleri düzenlendi

Doğu Anadolu'da Avrupa Spor Haftası etkinlikleri düzenlendi

Doğu Anadolu'da Avrupa Spor Haftası etkinlikleri düzenlendi

AA / Cüneyt Çelik - Spor Haberleri
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Haber: Doğu Anadolu'da 'Avrupa Spor Haftası' etkinlikleri düzenlendi - Haberler Spor
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