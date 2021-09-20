ADANA/MERSİN - Doğu Akdenizli ihracatçılar, Orta Asya'ya "Demir İpek Yolu" ile ulaşmak istiyor

EREN BOZKURT/MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Türkiye'nin yaş meyve sebze üretiminde önemli rol oynayan Doğu Akdeniz'de ihracatçılar, "Demir İpek Yolu" projesi kapsamında bölgeye kurulacak yükleme istasyonuyla ihracat ağını genişletmek istiyor.

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın iş birliğiyle 30 Ekim 2017'de işletmeye açılan Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı ve entegre olduğu "Kuşak ve Yol" projesi kapsamında oluşturulan "Orta Koridor"a talep giderek artıyor.

Geçen yıl başta Rusya, Almanya, Irak, Ukrayna ve Romanya'ya olmak üzere 1 milyar 225 milyon 196 bin 419 dolar yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştiren Doğu Akdenizli üreticiler, "Demir İpek Yolu" olarak da adlandırılan "Orta Koridor" projesi kapsamında bölgeye kurulacak yükleme istasyonuyla Orta Asya pazarına daha kolay ulaşmayı hedefliyor.

Adana, Mersin ve Hataylı üreticiler, Asya ile Avrupa kıtaları arasında en kısa, en güvenli, en ekonomik ve iklimi en elverişli demir yolu koridoru olarak değerlendirilen "Demir İpek Yolu" üzerinden başta Çin olmak üzere Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Türkmenistan gibi Orta Asya ülkelerine yaş meyve ve sebzeyi ulaştırarak ihracatı artırmak istiyor.

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, Türkiye'nin narenciye üretiminde önemli rol oynadığını söyledi.

Birçok ülkeye narenciye ihracatının yapıldığını dile getiren Kaçmaz, son dönemlerde Türkiye'nin narenciyede küresel bir oyuncu haline geldiğini ifade etti.

"Demir İpek Yolu" projesinin sektörlerine önemli katkı sunabileceğini aktaran Kaçmaz, şöyle konuştu:

"Demir İpek Yolu'nun hayata geçmesi ülkemizin Avrupa ve Asya ile lojistik merkez olma hedefini kolaylaştıracaktır. Diğer taraftan ürettiğimiz yaş meyve sebzenin, narenciyenin uzak pazarlara ulaşmasına büyük katkısı olacaktır. Zamanla yarışan ürünlerimiz bu pazarlara Demir İpek Yolu'yla daha hızlı bir şekilde ulaşacaktır ve girdi maliyetlerimiz azalacaktır. Ürünlerimiz daha kaliteli ve raf ömrü uzun olacaktır."

Kaçmaz, yükleme istasyonlarının Adana ya da Mersin'e kurulması halinde ihracata çok önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Süreçlerin hızlı tamamlanmasını umut eden Kaçmaz, Demir İpek Yolu projesi sayesinde Türkiye'nin ürünlerinin birçok pazarda hak ettiği yeri alacağını söyledi.

"Demir İpek Yolu projesi çok önemli"

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru da narenciye pazarının biraz daha genişletilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Başta Çin olmak üzere Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Türkmenistan'ın hem zengin hem de narenciye konusunda iyi alıcı pazarlar olduğunu belirten Doğru, "Burada, Türkiye Cumhuriyeti'nin de içerisinde bulunduğu Demir İpek Yolu projesi çok önemli. Projeyle narenciye, yaş meyve ve sebze ürünlerinin önü açılacaktır. Çünkü Adana ve Mersin'den yüklenecek narenciye, Demir İpek Yolu sayesinde yaklaşık 104 saat sonra Azerbaycan Hazar Deniz'i kıyılarına ulaşacak. Çok kısa bir süre hem de çok ucuz maliyetli gidecek." değerlendirmesinde bulundu.

Doğru, Adana ve Mersin'de yapılacak yükleme istasyonuyla yaş meyve ve sebzenin soğutucu konteynırlarla Orta Asya pazarına gönderilebileceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Demir İpek Yolu projesinin hayata geçmesi ve soğutuculu konteynerlerin de başlamasıyla bu bölgedeki yaş sebze ve meyveyi çok daha kolay bir şekilde Kazakistan, Azerbeycan, Özbekistan, Türkmenistan ve Çin gibi Orta Asya ülkelerine ulaştırabileceğiz. Bu pazarımızı çok genişletecek. Bu konuda da bir an önce adım atmamız ve Çin ile ilgili narenciye ihracatına müsaade edilmesi açısından bir protokol imzalamamız lazım. Tarım ve Orman Bakanlığımızdan bu protokolü bir an önce imzalayarak, narenciyemizin Çin'e açılmasını bekliyoruz."

Türkiye'nin yıllık toplam 1,8 milyon ton narenciye ihracatı olduğunu anımsatan Doğru, Demir İpek Yolu projesinin narenciyeye açılmasıyla, başta Çin olmak üzere Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan gibi ülkelere ihracatın daha fazla olacağını söyledi.

Doğru, ihracatın artmasıyla hem döviz açısından Türkiye'ye gelir artışı sağlanacağını hem de narenciyenin değer kazanacağını belirterek, "Narenciyenin, Demir İpek Yolu ile gitmesiyle bölgeye, ülkeye ekonomik olarak katma değer yaratılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD), Demir İpek Yolu projesine Adana, Mersin ve hatta Antalya'yı da dahil etmesi, yaş meyve ve sebze üreticileri ile tarım kesimi için çok büyük avantajlar doğuracaktır." diye konuştu.