Doğu Akdeniz: Yunanistan basınına göre 'Türk-Yunan ilişkileri bıçak sırtında'
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Doğu Akdeniz: Yunanistan basınına göre 'Türk-Yunan ilişkileri bıçak sırtında'

Oruç Reis araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de ilan edilen NAVTEX bölgesinde sismik araştırmalara başlaması, Yunan basınının en önemli gündem maddesi. Ülkede son gelişmeler televizyon ve radyolarda hep ilk haber. Yunan gazeteleri de gelişmeleri manşetten duyurdu.

11.08.2020 12:57 | Son Güncelleme: 11.08.2020 13:15

Oruç Reis araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de ilan edilen NAVTEX bölgesinde sismik araştırmalara başlaması, Yunan basınının en önemli gündem maddesi. Ülkede son gelişmeler televizyon ve radyolarda hep ilk haber. Yunan gazeteleri de gelişmeleri manşetten duyurdu.

Yapılan yorum ve analizlerde önümüzdeki günlerin çok kritik olduğuna dikkat çekilirken, ABD ve Almanya'nın Oruç Reis'in bölgeden ayrılması için çağrı yaptığı vurgulanıyor.

Liberal Ta Nea gazetesinin manşeti, "Türk Yunan İlişkileri Sıfır Noktasında".

Gazetedeki haberde; "Türkiye'nin provokatif önlemlerine karşı Atina, kararlığını ortaya koydu. Doğu Akdeniz'de 28-30 boylamları arasında savaş oyunları oynanıyor. Oruç Reis, Yunan kıtasahanlığının 25 km içinde kablolar serdi ancak bölgdeki savaş gemilerinin çıkardıkları gürültüden sismik araştırma yapamıyor. İki Yunan fırkateyn ile denizaltılar Oruç Reis'i yakın takibe aldı. Berlin tarafları diyalog masasına çağrıyor. Yunanistan Başbakanı NATO'nun eşit mesafe tutumundan rahatsız" gibi haber başlıkları var.

İktidar yanlısı Eleftheros Typos gazetesinin manşeti "Doğu Akdeniz'de Sinir Harbi". Gazeteden bazı haber başlıkları ise şöyle:

"Erdoğan mukavemetimizi deniyor. ABD ve Almanya, Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerini kınıyor. Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dış İlişkiler ve Savunma Konseyi'ne askeri üniformasıyla katıldı. Başbakan Miçotakis NATO'ya 'Mesafeli tutumunuza son verin' çağrısı yaptı."

'Sinir harbi'

Muhalif Efimerida Synakton gazetesinin manşeti, "Ankara'dan Sinir Harbi".

Gazetenin haberinde; "Erdoğan, Oruç Reis gemisini Türk savaş gemileri eşliğinde Yunan kıtasahanlığına göndererek Yunanistan'ı test ediyor. Oruç Reis, Yunan savaş gemilerinin 'Bölgeden uzaklaş!' anonslarını duymazlıktan geliyor" gibi ifadeler yer alıyor.

Efimerida Synakton'un yorum köşesinde ise " Türkiye'nin Yunanistan'a karşı tahriklerini artırması, Erdoğan'ın içte ve dışta karşılaştığı sorunları örtbas etmek için yaratmak istediği bir şovdan ibarettir. Yunan tarafı ise daha gerçekçi ve daha samimi bir biçimde 'Gerekli tepkiler gösterilecektir' söylemlerine ek olarak Türkiye ile aramızdaki anlaşmazlıkları giderecek bir diyalog çağrısında bulunmalıdır" görüşüne yer veriliyor.

Liberal Kathimerini gazetesine göre ise "Türk-Yunan ilişkileri bıçak sırtında".

Gazete manşetindeki haberinde Oruç Reis'in Yunan kıtasahanlığı içinde seyrettiğine ve bölgeye çok sayıda savaş gemisi gönderildiğine dikkat çekiyor.

ABD ve Almanya'nın Türkiye'yi uyaran açıklamalarına yer veren gazete, askeri ünüformasıyla görünen Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'un "Her şey iyi olacak" ifadesine de yer veriyor.

"Önümüzdeki 48 saat oldukça kritik" diyen gazete her şeye rağmen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Doğu Akdeniz'de adil bir çözüm için tarafların masaya oturup bir formül bulması gerektiği" sözünün önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Kathimerini Genel Yayın Yönetmeni Aleksis Papahelas, "Türkiye, ABD'nin bölgedeki yokluğundan yararlanarak ve Türk ekonomisinde gözlenen kriz nedeniyle gündem değiştirmek amacıyla Yunanistan'ı karşısına almaya çalışıyor" görüşünü savunuyor.

Papahelas'a göre "Tetiği ilk çeken taraf Yunanistan'ın olmayacak. Yunan donanması bölgedeki varlığı ile bölgenin Yunan kıtasahanlığı olduğunu göstermeyi amaçlıyor".

Doğu Akdeniz: Yunanistan basınına göre 'Türk-Yunan ilişkileri bıçak sırtında'
BBC

Manşet

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