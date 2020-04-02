Doğaseverler turistik göldeki balıkları kurtarmak için seferber oldu Iğdır'da, kaçak balıkçıların turistik göle attığı ve çok sayıda balığın ölümüne yol açan ağ, doğa gönüllülerince sudan güçlükle çıkartıldı.

Iğdır'da, kaçak balıkçıların turistik göle attığı ve çok sayıda balığın ölümüne yol açan ağ, doğa gönüllülerince sudan güçlükle çıkartıldı.

Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyündeki Üçkaya Gölü'nü gezen köylüler, gölün içinde kaçak balıkçılar tarafından uzun süre önce atılan ve çok sayıda balığın ölümüne neden olan yaklaşık 60 metre uzunluğunda bir ağ tespit etti.

Köylüler, kimliği belirsiz kişilerce göle atılan ağı çıkarıp balıkların telef olmasını engellemeye çalışırken gölün sularına gömülen ağ gözden kayboldu.

Durumun doğaseverlere bildirilmesi üzerine göle gelen 5137 Ağrı Dağı Arama Kurtarma Doğa ve Spor Kulübü (5137-ADAK) ekibi, gölde dron ile havadan arama yaptı.

Daha sonra botlarla göle açılan doğa sporcuları, beraberlerinde getirdikleri oltalarla gölün derinliklerine gömülen ağı buldu.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından ağı çıkarmayı başaran 5137-ADAK ekibi, çok sayıda ölü balık bulunan ağı kıyıya çıkarıp imha etti.

Köylülerden Sabri Sarcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kaçak balıkçılar gelip gölde avlanmaya çalışmışlar, ağ atmışlar ve toplamadan gitmişler. Bu ağı çıkarmak için doğasever arkadaşlarımdan yardım istedim ve onlarla gelip ağı gölden çıkardık. Bir sürü ölü balık vardı ve birçok balığın da hayatını kurtardık." dedi.

Ağın uzun zamandır burada bulunduğunu fakat çıkaramadıklarını belirten Sarcan, "Bugüne kadar birçok kez denemede bulunduk ama çıkaramadık. Suya inmek için botumuz yoktu, diyaloğa geçtik, sağ olsunlar geldiler. Botla göle açıldık ve ağı bu şekilde çıkardık." diye konuştu.

"Ağı çıkardığımızda bir sürü ölü balıkla karşılaştık"

Doğaseverlerden Ömer Teker, ağın uzun süredir burada bulunduğunu, kendilerinden bu ağın çıkarılması için yardım istendiğini belirterek, şunları söyledi:

"Köylülerden bilgi alarak bu bölgeye geldik, botu suya indirdik ve ağı çıkardık. Çok güç oldu, ekip olarak büyük çaba harcadık. Bayağı balık telef olmuş, canlılara zarar verilmiş. Kaçak balıkçılar atmış, çıkarmadan gitmişler. Ağı çıkardığımızda bir sürü ölü balıkla karşılaştık."

Kaynak: AA