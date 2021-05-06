Doğal taşın bilimsel buluşması için geri sayım!

Doğal taş sektörünü yeni teknolojilerle tanıştıran 6. Uluslararası Taş Kongresi, "Taş Değer Katar - Taşa Değer Katanlar" teması ile 24-27 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek.

Doğal taşın arama, işletme ve fabrika üretim tekniklerinde güncel gelişmelerin paylaşıldığı 6. Uluslararası Taş Kongresi, birbirinden değerli konu ve konuklarını zengin bir program ile ağırlamaya hazırlanıyor. Bilim insanları ile doğal taş sektörünün tüm temsilcilerini bir araya getirmeyi amaçlayan kongre, 26. Marble İzmir Fuarı çatısı altında fuarizmir'de gerçekleşecek. Çeşitliliği ile uluslararası bir taş sergisine dönüşen Marble İzmir Fuarı, kongre programı ile zenginleşecek. Zengin renk ve desenleri ile mimarların gözdesi ve dünya ticaretinin lideri olan Türk doğal taşının işlenme sürecine ilişkin son teknolojiler de yine kongre kapsamında değerlendirilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi, Ege Maden İhracatçıları Birliği, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (TİM Maden Sektör Kurulu), İZFAŞ güç birliği, Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) ve Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) destekleri ile düzenlenen 6. Uluslararası Taş Kongresi; 24 Ağustos Salı günü başlayacak.

26. Marble İzmir Fuarı'ndan bir gün önce kapılarını açacak kongre, 27 Ağustos tarihine kadar devam edecek. 28-30 Ağustos tarihlerinde ise, kongre katılımcıları için kültürel ve sektörel etkinlikler yapılacak. Kongre sürecinde yapılacak görsel 3D, VR deneyimler ve sanal gerçekçilik sunumlarının gezilerle desteklenmesi ile katılımcılara binlerce yıllık teknikler, mimari uygulamalar ve günümüz üretim ortamları yerinde tanıtılacak.Kongre, gezi, kayıt ve etkinlikler ile ilgili tüm bilgilere www.uluslararasitaskongresi.com adresinden Türkçe ve İngilizce olarak erişim sağlanabilecek.

6. Uluslararası Taş Kongresi'nde neler olacak?

Kongrede mermer ile ilgili mühendisler ve mimarlar, Türk ve yabancı müteahhitler, doğal taş üreticileri, taş işleme ve montaj firmalarının buluşacağı bir ortam sağlanırken; akademik çalışmaların yanı sıra yeni üretim ve işleme teknikleri tanıtılacak.

Kongreyi destekleyen STK'lar tarafından, Türkiye'nin doğal taş ihracatını arttırmak için 9 alım heyeti organize edilecek. Bu alım heyetlerinde 90 doğal taş alımı yapan yabancı firmanın temsilcileri Türk doğal taş satıcıları ile buluşturulacak.

VR gözlüklerle sanal gerçekçilik ortamında 2000 yıl önce Efes katrak atölyesine zamanda yolculuk yapılacak.

Doğal taş sektörünün düzenlediği tasarım yarışmaları 6. Uluslararası Taş Kongresi sırasında sergilenecek. Jeoloji Mühendisliği öğrencilerinin yaptığı bitirme tezleri yarışmasında kazananlar ödüllendirilecek.

20'den fazla ülkenin doğal taş temsilcileri "WSS" Dünya Taş Zirvesine katılacak.

13 ayrı kültürel, teknik ve ticari gezilerle Türkiye'nin doğal taş zenginlikleri ocak, fabrika, show room ve antik işletmeler uluslararası platformda tanıtılacak.

Kaynak: Bültenler