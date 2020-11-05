Doğa sevdalısı arkadaşlar Orman İşletme Müdürlüğüne meyve fidanı bağışladı
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Doğa sevdalısı arkadaşlar Orman İşletme Müdürlüğüne meyve fidanı bağışladı

05.11.2020 15:01 | Son Güncelleme: 05.11.2020 15:04
Doğa sevdalısı arkadaşlar Orman İşletme Müdürlüğüne meyve fidanı bağışladı

Trabzon'da yaşayan Meryem Erdoğan, 11 Kasım "Milli Ağaçlandırma Günü"nde toprakla buluşması amacıyla 300 meyve fidanını Orman İşletme Müdürlüğü'ne teslim etti.

Trabzon'da yaşayan Meryem Erdoğan, 11 Kasım "Milli Ağaçlandırma Günü"nde toprakla buluşması amacıyla 300 meyve fidanını Orman İşletme Müdürlüğü'ne teslim etti.

Bir kamu kurumunda görev yapan Erdoğan, doğa ve ağaç sevgisi dolayısıyla arkadaşları arasında kampanya başlattı. Yaklaşık 100 arkadaşının destek verdiği kampanya kapsamında Erdoğan, 300 tüplü meyve fidanını temin etti.

Erdoğan, fidanları Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerine teslim ederek, doğayı ve ağaçları çok sevdiğini söyledi.

Her gittiği şehirde ilk olarak ağaçlara sarıldığını anlatan Erdoğan, "Bütün ağaçlarla selamlaşırım. Trabzon'un yeşiline benimde bir katkım olsun istedim. Ağaçların ve hayvanların bakımlarının güzel olduğu yerde gerçek insanların yaşadığına inanıyorum. ve orada sonsuza kadar yaşayacağımı düşünüyorum. O nedenle benim de bu dünyaya bir katkım olsun istedim." dedi.

Erdoğan, arkadaşlarının desteğiyle temin ettiği 300 meyve fidanını sadece insanların değil, kuşların ve diğer hayvanların da gıda olarak tüketmesine katkıda bulunmak amacıyla kurum ve okul bahçelerine, yol kenarlarına dikilmesi amacıyla Orman İşletme Müdürlüğüne teslim ettiğini belirtti.

11 Kasım "Milli Ağaçlandırma Günü"nde yapılacak olan Fidan Dikim Etkinliği'ne arkadaşları ile birlikte katılacaklarını dile getiren Erdoğan, fidanları da kendilerinin dikeceğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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