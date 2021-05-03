SPOR Diyarbekirspor şampiyonluğunu şehir turu atarak kutladı
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SPOR Diyarbekirspor şampiyonluğunu şehir turu atarak kutladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Diyarbekirspor şampiyonluğunu şehir turu atarak kutladıDİYARBAKIR,(DHA)- Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'tan 2'nci Lig'e yükselen Diyarbekirspor, şampiyonluğunu kentte otobüsle şehir turu atarak kutladı.

SPOR Diyarbekirspor şampiyonluğunu şehir turu atarak kutladı

DİYARBAKIR,(DHA)- Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'tan 2'nci Lig'e yükselen Diyarbekirspor, şampiyonluğunu kentte otobüsle şehir turu atarak kutladı.

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup mücadele eden Diyarbekirspor, İstanbul'da Arnavutköy Belediyespor ile 0-0 berabere kalarak 2' Lig'e yükseldi. Grubunda şampiyon olan Diyarbekirspor, dün şampiyonluk kupasıyla Diyarbakır Emniyet Müdürü Şehit Ali Gaffar Okkan'ın Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan mezarını ziyaret ederek, kente döndü. Kısıtlama nedeniyle alınan özel izinle Diyarbekirspor'un şampiyonluğu kentte otobüsle şehir turu atarak kutlandı. Yönetim, teknik heyet ve futbolcular, polis eskortu eşliğinde kentte şehir turu atarak şampiyonluk sevincini taraflarıyla paylaştı. Şampiyonluk kutlamalarına kent sakinleri evlerinde pencere ve balkonlarında eşlik etti.

SPOR Diyarbekirspor şampiyonluğunu şehir turu atarak kutladı
SPOR Diyarbekirspor şampiyonluğunu şehir turu atarak kutladı
SPOR Diyarbekirspor şampiyonluğunu şehir turu atarak kutladı
SPOR Diyarbekirspor şampiyonluğunu şehir turu atarak kutladı
SPOR Diyarbekirspor şampiyonluğunu şehir turu atarak kutladı
SPOR Diyarbekirspor şampiyonluğunu şehir turu atarak kutladı
SPOR Diyarbekirspor şampiyonluğunu şehir turu atarak kutladı
SPOR Diyarbekirspor şampiyonluğunu şehir turu atarak kutladı
SPOR Diyarbekirspor şampiyonluğunu şehir turu atarak kutladı
SPOR Diyarbekirspor şampiyonluğunu şehir turu atarak kutladı
SPOR Diyarbekirspor şampiyonluğunu şehir turu atarak kutladı
SPOR Diyarbekirspor şampiyonluğunu şehir turu atarak kutladı
SPOR Diyarbekirspor şampiyonluğunu şehir turu atarak kutladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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