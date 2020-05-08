Tarihi Diyarbakır Surları'nda talan
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Tarihi Diyarbakır Surları'nda talan

Tarihi Diyarbakır Surları'nda talan
08.05.2020 08:55 | Son Güncelleme: 08.05.2020 08:59

HURRİLER döneminde inşa edildiği bilinen, 5 bin 800 metre uzunluğuyla Çin Seddi'nden sonra dünyanın en uzun ikinci duvarı olarak kabul edilen Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Kültür Mirası Listesi'ndeki Diyarbakır surlarının taşlarının talan edilmesiyle ilgili Kültür...

HURRİLER döneminde inşa edildiği bilinen, 5 bin 800 metre uzunluğuyla Çin Seddi'nden sonra dünyanın en uzun ikinci duvarı olarak kabul edilen Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Kültür Mirası Listesi'ndeki Diyarbakır surlarının taşlarının talan edilmesiyle ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy açıklama yaptı. Bakan Ersoy, taşların çalanlara yönelik operasyonlar yapıldığını ve yaklaşık 10 kamyon taşın kontrol altına alındığını açıkladı. Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatıyla da surların oranımı için 13 milyon 500 bin lira bütçe ayrıldı.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ile HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, tarihi Diyarbakır surlarında taşların sökülmesiyle ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na soru önergeleri verdi.

Önergelere cevap veren Bakan Ersoy, tarihi surların taşlarının sökülüp satılmaya çalışıldığı iddialarıyla ilgili harekete geçilip, operasyonlar yapıldığını kaydederek, komisyon kurulduğunu açıkladı. Bakan Ersoy şu ifadeleri kullandı: "Yaklaşık 10 kamyon civarında taş tespit edilerek kontrol altına alınmıştır. Şahıs hakkında yasal işlemler başlatılmıştır. Sur ilçesinde bulunan tarihi surların sökülerek satılmaya çalışıldığı iddiaları üzerine Emniyet Müdürlüğü'nce belirlenen noktalara operasyon gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 10 kamyon civarında tarihi olma ihtimali olan taş tespit edilerek Müze Müdürlüğü tarafından kontrol altına alınmıştır. Taşların kendisine ait olduğunu iddia eden şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nce tarihi Diyarbakır surları ve tescilli yapıların varsa olumsuzluklarına zamanında müdahale edilmesi amacıyla alanında uzman kişilerden 'Sur Denetim ve İnceleme Komisyonu' kurulmuştur. Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü uzmanları söz konusu surlarda gerekli incelemelerde bulunmuşlardır."Bakan Ersoy, bazı burçların da işgal edildiğinin tespit edildiğini ifade ederek, şöyle devam etti: "UNESCO Dünya Miras Listesinde bulunan Diyarbakır Dış Kent Surlarındaki 5, 10, 26, 31, 34, 39, 42 ve 79 nolu burçların işgal edilmiş ve izinsiz müdahale edilmiş olduğu da tespit edilmiş olup Bakanlığımız Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü'nün Diyarbakır Valiliği'ne hitaplı 24 Eylül 2019 tarihli yazısı ile işgallerin sonlandırılması ve yapılara zarar veren failler hakkında hukuki sürecin yürütülmesi istenilmiştir. Dünya Mirası olan Diyarbakır surlarına zarar veren veya işgal eden failler hakkında suç duyurusunda bulunulabilmesi için öncelikle burçlara zarar veren faillerin kimlik ve adres bilgileri tespit edip, tutanağa bağlanarak ivedilikle gönderilmesi talep edilmiştir. Bakanlığımız teknik personelleri ve Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce yerinde yapılan incelemeler sonucunda hazırlanan tutanak Diyarbakır Valiliği'ne iletilmiştir."SURLARIN ONARIMI İÇİN 13 MİLYON 500 BİN LİRA BÜTÇE

Surlarda oluşan kısmi tahribatın giderilmesi ve yeni görünümü için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nce harekete geçildi. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatıyla surların oranımı için 13 milyon 500 bin lira bütçe ayrıldı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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