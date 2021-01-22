DİYARBAKIR - Pakdemirli: "Bölge insanımızın refahını, çiftçimizin, üreticimizin, besicilerimizin gelirini artırmamız lazım"
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DİYARBAKIR - Pakdemirli: "Bölge insanımızın refahını, çiftçimizin, üreticimizin, besicilerimizin gelirini artırmamız lazım"

22.01.2021 19:39 | Son Güncelleme: 22.01.2021 19:44

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İnsanlarımızın buraları terörle değil, güzelliklerle anması lazım. Bu ne büyük mutluluktur ki; böyle güzel bir tesisin açılışını yapıyoruz.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İnsanlarımızın buraları terörle değil, güzelliklerle anması lazım. Bu ne büyük mutluluktur ki; böyle güzel bir tesisin açılışını yapıyoruz. Bölge insanımızın refahını, çiftçimizin, üreticimizin, besicilerimizin gelirini artırmamız lazım." dedi.

Pakdemirli, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) hibe desteğiyle Diyarbakır Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesinde kurulan Beymir Entegre Et Tesisleri açılış törenine katıldı.

Bakan Pakdemirli burada yaptığı konuşmada, Ankara'dan çok sıkı takip edilen bir proje olduğunu, aksayan ve hızlandırılması gereken taraflarını görme şansı bulduklarını söyledi.

Hayırlı olmasını dileyen Pakdemirli, "Burada Diyarbakır'a şu müjdeyi vermek isterim, inşallah görev süremiz dolmadan buranın bitmesi yada bitmeye çok yakın hale getirilmesi konusunda Diyarbakır'a söz veriyoruz" dedi.

Projede eski bakan Mehdi Eker'in 10 yıllık görev sürecinde bölgede birçok projede büyük katkısı olduğunu dile getiren Pakdemirli, zaman zaman kendisinin tecrübelerinden faydalandıklarını ifade etti.

Pakdemirli devamında şunları kaydetti:

"Bundan sonra insanlarımızın buraları terörle değil güzelliklerle anılması lazım. Bu ne büyük mutluluktur ki böyle güzel bir tesisin açılışını yapıyoruz. Böyle tekabül etmiş güzel bir organize sanayimiz var. Devlet her türlü imkanıyla burada. 58 tesissin 56'sında devletin eli var katkısı var. Elbette devletin eli ve katkısı olacak. Devlet bu tesisi belki kendisi yapabilirdi ama yapsa verimli işletemezdi. Bu durumda verimli işetecek teslim etmiş oluyor. Bunların sayısını artırmamız lazım. Bölge insanımızın refahını, gelirini artırmamız lazım. Çiftçimizin, üreticimizin, besicilerimizin, yetiştiricimizin gelirini artırmamız lazım. Bu anlamda katkı koyan herkese teşekkür ediyorum."

Törene, Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ve TKDK Başkan Vekili Muhammed Adak ta bir konuşma yaptı.

Açılışın ardından Pakdemirli tesiste incelemelerde bulundu.

DİYARBAKIR - Pakdemirli: 'Bölge insanımızın refahını, çiftçimizin, üreticimizin, besicilerimizin gelirini artırmamız lazım'
DİYARBAKIR - Pakdemirli: 'Bölge insanımızın refahını, çiftçimizin, üreticimizin, besicilerimizin gelirini artırmamız lazım'
DİYARBAKIR - Pakdemirli: 'Bölge insanımızın refahını, çiftçimizin, üreticimizin, besicilerimizin gelirini artırmamız lazım'
DİYARBAKIR - Pakdemirli: 'Bölge insanımızın refahını, çiftçimizin, üreticimizin, besicilerimizin gelirini artırmamız lazım'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan

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