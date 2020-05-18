Diyarbakır iftar saati: 18 Mayıs 2020 Pazartesi Diyarbakır İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Diyarbakır iftar saati kaç? Diyarbakır iftar vakti ne
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Diyarbakır iftar saati: 18 Mayıs 2020 Pazartesi Diyarbakır İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Diyarbakır iftar saati kaç? Diyarbakır iftar vakti ne

Diyarbakır'da iftara kaç saat kaldı araştırılıyor. Diyarbakır gününde Diyarbakır iftar saati sorgulanmaya başlandı. Diyarbakır'da yaşayan vatandaşlar, akşam ezanı ile birlikte açacakları oruç için iftar saatini bekliyor.

Diyarbakır iftar saati: 18 Mayıs 2020 Pazartesi Diyarbakır İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Diyarbakır iftar saati kaç? Diyarbakır iftar vakti ne
18.05.2020 07:00 | Son Güncelleme: 18.05.2020 07:00

Buna göre, 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü Diyarbakır iftar saati kaç? Diyarbakır iftar vakti nedir? İşte, diyanete göre Diyarbakır iftar saatleri… Ramazan nedeniyle Diyarbakır halkı, imsak vakti en son 04:32'de oruç için niyetlendi. Peki, Diyarbakır iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saati merak ediliyor. 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü akşam ezanı kaçta okunacak? Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Diyarbakır iftar saati kaçta? İşte, Diyarbakır iftar vakti:

18 Mayıs 2020 Pazartesi günü Diyarbakır iftar saati:19:20

2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

Ramazan imsakiyesi için tıklayın...

Kureyş Sûresi Yazılışı, Okunuşu ve Anlamı

Okunuşu: Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm. 1- Li îlâfi kurayş. 2- Îlâfihim rihlete'ş-şitâi ve's-sayf. 3- Felya'budû Rabbe hâze'l-beyt. 4- Ellezî et'amehum min cû'in ve âmenehum min havf.

Anlamı: —Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. 1- "Kureyş'in emniyetini sağladığı, 2- Yaz ve kış yolculuğunda onları (güvenliğe ulaştırıp başkalarıyla) ısındırıp yakınlaştırdığı için onlar, 3- Bu evin (mabed'in, Kâbe'nin) Rabbine kulluk etsinler. 4- Ki O (Allah) kendilerini açlıktan (kurtarıp) doyuran ve her çeşit korkudan güvenliğe kavuşturandır.

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