DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 195'inci gün HDP önündeki eylemde 195'inci günDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 127 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 195'inci günde de sürdürüyor.

HDP önündeki eylemde 195'inci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 127 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 195'inci günde de sürdürüyor. 2 Ekim 2015'te vatani görevi için usta birliğine giderken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan Müslüm Altındaş'ın (25) annesi Songül Altındaş, "Ya burada öleceğiz, ya da evladımızı alıp gideceğiz" dedi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Hacire Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde Mehmet Akar, ortaya çıktı. Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin ve Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olup, ailelerine kavuştu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

'YA BURADA ÖLECEĞİZ, YA DA EVLADIMIZI ALIP GİDECEĞİZ'

2 Ekim 2015 tarihinde, vatani görevi için usta birliğine giderken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğulları Müslüm için eşi Şevket Altındaş ile birlikte Gaziantep'ten gelerek 5 Eylül günü HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine katılan Songül Altındaş, 5 yıldır evlat acısı çektiğini belirterek, oğlunun getirilmesini istedi. Altındaş, oturma eyleminden vazgeçmeyeceklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bugün 195 gündür eylemimize devam ediyoruz. Oğlum gelene kadar da kalkmayacağım buradan. HDP, bizim için, 'o ailelerin oturmasından rahatsız oluyoruz, kalksınlar' demiş. Biz keyfimize burada oturmuyoruz, evlatlarımızı versinler, biz de kalkıp gidelim. Kimse HDP'nin önünde oturmaya meraklı değil. Biz 5 yıldır evlat acısı çekiyoruz. Rahatsız oluyorlarsa milletin çocuklarını dağa gönderdiklerinde bunları düşüneceklerdi. O çocukları nasıl gönderdiyseniz, öyle de getireceksiniz. Siz biliyorsunuz ne istiyoruz, herkes ciğerini istiyor, evladını istiyor. Oğlumu bırakın, oğlum size hiçbir şey yapmamış, vatani görevini yerine getirmeye giderken aldınız oğlumu. 10 yaşındaki çocukları götürüyorsunuz. Bizim çocuğumuz vatani görevini yapınca mı suç oluyor. Hak bunun neresinde, insanlık bunun neresinde? Biz buradan kalkmıyoruz. ya burada öleceğiz ya da evladımızı alıp gideceğiz.

Kaynak: DHA