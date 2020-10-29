Diyarbakır'da Türk bayraklı motosikletlerle 29 kilometrelik konvoy yaptılar
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Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Diyarbakır'da Türk bayraklı motosikletlerle 29 kilometrelik konvoy yaptılar

29.10.2020 12:34 | Son Güncelleme: 29.10.2020 12:39
Diyarbakır'da Türk bayraklı motosikletlerle 29 kilometrelik konvoy yaptılar

DİYARBAKIR'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü nedeniyle, 50 motosiklet sürücüsü bir araya gelerek Türk bayraklarıyla süsledikleri motosikletleriyle kent içinde 29 kilometrelik sürüş gerçekleştirdi.

DİYARBAKIR'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü nedeniyle, 50 motosiklet sürücüsü bir araya gelerek Türk bayraklarıyla süsledikleri motosikletleriyle kent içinde 29 kilometrelik sürüş gerçekleştirdi.  

Diyarbakır'da, 50 motosiklet sürücüsü, Türkiye Cumhuriyeti'nin 97'nci kuruluş yıl dönümünü, Türk bayraklı motosikletleriyle, kent içinde turladı. Diyarbakır Stadyumu'nda başlatılan ve valilik önünde son bulan 29 kilometrelik sürüş sırasında konvoya, çevredeki vatandaşlar da alkışlarıyla; araçtakiler ise kornalarla destek verdi.  

'BU ZAFERE BİZ DE DİYARBAKIR'DA ORTAK OLUYORUZ'Etkinlik öncesi konuşan Chopper Diyarbakır Motosiklet Grubu Başkanı Volkan Er, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılmak için Diyarbakır'da böylesi bir etkinliği 2'nci kezdir düzenlediklerini ifade ederek, "Tüm Türkiye'de kutlanan bu zafere biz de Diyarbakır'da ortak oluyoruz. Mardin ve Diyarbakır'da katılan arkadaşlarımız var. Hepsine teşekkür ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun silah arkadaşları ve gaziler ile şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Tüm Türkiye'ye kutlu olsun" dedi.

'GELENEKSEL OLARAK BUNA DEVAM EDECEĞİZ"Diyarbakır Gezgin Motorcular Başkan yardımcısı Mehmet Baltacı ise cumhuriyet kutlamalarına farkındalık oluşturmak amacıyla 50 motosiklet sürücüyle bir araya geldiklerini belirterek, "Farkındalık yaratmak istedik. Etkinlik, 50 motosikletle yapılıyor. Bu etkinliğimizi geleneksel hale getireceğiz" diye konuştu,

Kadın motosiklet sürücüsü Müjde Ünal, etkinliğe katılmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.


Diyarbakır'da Türk bayraklı motosikletlerle 29 kilometrelik konvoy yaptılar
Diyarbakır'da Türk bayraklı motosikletlerle 29 kilometrelik konvoy yaptılar
Diyarbakır'da Türk bayraklı motosikletlerle 29 kilometrelik konvoy yaptılar
Diyarbakır'da Türk bayraklı motosikletlerle 29 kilometrelik konvoy yaptılar
Diyarbakır'da Türk bayraklı motosikletlerle 29 kilometrelik konvoy yaptılar
Diyarbakır'da Türk bayraklı motosikletlerle 29 kilometrelik konvoy yaptılar
Diyarbakır'da Türk bayraklı motosikletlerle 29 kilometrelik konvoy yaptılar
Diyarbakır'da Türk bayraklı motosikletlerle 29 kilometrelik konvoy yaptılar
Diyarbakır'da Türk bayraklı motosikletlerle 29 kilometrelik konvoy yaptılar
Diyarbakır'da Türk bayraklı motosikletlerle 29 kilometrelik konvoy yaptılar
Diyarbakır'da Türk bayraklı motosikletlerle 29 kilometrelik konvoy yaptılar
Diyarbakır'da Türk bayraklı motosikletlerle 29 kilometrelik konvoy yaptılar
Diyarbakır'da Türk bayraklı motosikletlerle 29 kilometrelik konvoy yaptılar
Diyarbakır'da Türk bayraklı motosikletlerle 29 kilometrelik konvoy yaptılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

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