DİYARBAKIR - "Sanata Destek Sağlığa Vefa" etkinliğiyle pandemide anlamlı mesaj verdiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

DİYARBAKIR - "Sanata Destek Sağlığa Vefa" etkinliğiyle pandemide anlamlı mesaj verdiler

03.12.2020 12:43 | Son Güncelleme: 03.12.2020 13:46

Diyarbakır'da "Sanat Sokakta" projesi kapsamında "Sanata Destek Sağlığa Vefa" programı düzenlendi.

Diyarbakır'da "Sanat Sokakta" projesi kapsamında "Sanata Destek Sağlığa Vefa" programı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde resim öğretmenleri ve sanatçılar, sağlık çalışanlarını konu alan duvar resmi çalışması yaptı.

Tarihi Sur ilçesi Fiskaya Caddesi'ndeki çalışma alanını ziyaret eden Vali Münir Karaloğlu, bu çalışmanın, Kovid-19 salgını sürecinde kahramanlık örneği sergileyen sağlık çalışanlarına vefa borcunun göstergesi olduğunu söyledi.

Salgın sürecinde en çok sağlık çalışanlarının yorulduğunu belirten Karaloğlu, alınan yeni tedbirlere harfiyen uyup yüklerini hafifletmenin, sağlıkçılara yapılacak en büyük iyilik olduğunu vurguladı.

Diyarbakır'da da tedbirleri sıkılaştırdıklarını anlatan Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'da asıl sıkıntılı dönemi temmuz ve ağustosta geçirdik. Son iki haftadır stabil gidiyoruz ama bu diğer şehirlerde başlayan ikinci dalganın Diyarbakır'a ulaşmayacağı anlamına gelmiyor. Kurallara uyarsak bu süreci daha sağlıklı yürütebiliriz. Vaka, yoğun bakım ve entübe hasta sayımız maalesef artıyor. Bütün gayretimiz sağlık sistemini ayakta tutmak. Sağlık sistemini ayakta tutamazsak o zaman büyük sorunu yaşamış olacağız."

DİYARBAKIR - 'Sanata Destek Sağlığa Vefa' etkinliğiyle pandemide anlamlı mesaj verdiler
DİYARBAKIR - 'Sanata Destek Sağlığa Vefa' etkinliğiyle pandemide anlamlı mesaj verdiler
DİYARBAKIR - 'Sanata Destek Sağlığa Vefa' etkinliğiyle pandemide anlamlı mesaj verdiler
DİYARBAKIR - 'Sanata Destek Sağlığa Vefa' etkinliğiyle pandemide anlamlı mesaj verdiler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

İlgili Haberler

DİYARBAKIR - 'Küçede sanat var' müzik etkinliği
DİYARBAKIR - "Küçede sanat var" müzik etkinliği
Büyükşehir sağlık çalışanlarına meyve desteği veriyor
Büyükşehir sağlık çalışanlarına meyve desteği veriyor
Edremit'te Öğretmenler Günü'nde anlamlı etkinliklere imza atıldı
Edremit'te Öğretmenler Günü'nde anlamlı etkinliklere imza atıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Bülent Arınç Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enes Batur İrem Derici Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Caner Erkin Mbaye Diagne Nacer Chadli Ali Palabıyık Robert Prosinecki
Tüm Haberler İzmir Aralık Pfizer Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DİYARBAKIR - "Sanata Destek Sağlığa Vefa" etkinliğiyle pandemide anlamlı mesaj verdiler - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 13:46:25. #1.14#
title