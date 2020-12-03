DİYARBAKIR - "Sanata Destek Sağlığa Vefa" etkinliğiyle pandemide anlamlı mesaj verdiler

Diyarbakır'da "Sanat Sokakta" projesi kapsamında "Sanata Destek Sağlığa Vefa" programı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde resim öğretmenleri ve sanatçılar, sağlık çalışanlarını konu alan duvar resmi çalışması yaptı.

Tarihi Sur ilçesi Fiskaya Caddesi'ndeki çalışma alanını ziyaret eden Vali Münir Karaloğlu, bu çalışmanın, Kovid-19 salgını sürecinde kahramanlık örneği sergileyen sağlık çalışanlarına vefa borcunun göstergesi olduğunu söyledi.

Salgın sürecinde en çok sağlık çalışanlarının yorulduğunu belirten Karaloğlu, alınan yeni tedbirlere harfiyen uyup yüklerini hafifletmenin, sağlıkçılara yapılacak en büyük iyilik olduğunu vurguladı.

Diyarbakır'da da tedbirleri sıkılaştırdıklarını anlatan Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'da asıl sıkıntılı dönemi temmuz ve ağustosta geçirdik. Son iki haftadır stabil gidiyoruz ama bu diğer şehirlerde başlayan ikinci dalganın Diyarbakır'a ulaşmayacağı anlamına gelmiyor. Kurallara uyarsak bu süreci daha sağlıklı yürütebiliriz. Vaka, yoğun bakım ve entübe hasta sayımız maalesef artıyor. Bütün gayretimiz sağlık sistemini ayakta tutmak. Sağlık sistemini ayakta tutamazsak o zaman büyük sorunu yaşamış olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan