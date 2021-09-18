Diyarbakır'da okul protokolü imzalandı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ile hayırsever iş insanı Raif Türk arasında okul yapımı ile ilgili protokol imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, daha önce farklı ilçelerde yapılacak Okullar ve kütüphane için hayırsever vatandaşlarla protokoller imzalayan ve "Protokol törenlerinin artmasını temenni ediyorum." diyen Karaloğlu'nun çağrısı, vatandaşlarda karşılık bulmaya devam ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan'ın da yer aldığı imza töreninde Karaloğlu, Türk'e yaptıracağı okul için teşekkür etti.

Karaloğlu, yapılacak okulla ilgili projenin hızlı bir şekilde hazırlanarak 2022 Eylül ayına yetiştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Diyarbakır'a kazandırılacak bu okulla kenti ve ülkeyi ileriye taşıyacak gençlerin yetişmesi temennisinde bulunan Karaloğlu, protokolün hayırlı olmasını diledi.

Hayırsever iş insanı Raif Türk tarafından Bağlar ilçesinde 32 derslikli ilkokul yaptırılacak.