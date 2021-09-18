Diyarbakır'da okul protokolü imzalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da okul protokolü imzalandı

AA / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da okul protokolü imzalandı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ile hayırsever iş insanı Raif Türk arasında okul yapımı ile ilgili protokol imzalandı.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ile hayırsever iş insanı Raif Türk arasında okul yapımı ile ilgili protokol imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, daha önce farklı ilçelerde yapılacak Okullar ve kütüphane için hayırsever vatandaşlarla protokoller imzalayan ve "Protokol törenlerinin artmasını temenni ediyorum." diyen Karaloğlu'nun çağrısı, vatandaşlarda karşılık bulmaya devam ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan'ın da yer aldığı imza töreninde Karaloğlu, Türk'e yaptıracağı okul için teşekkür etti.

Karaloğlu, yapılacak okulla ilgili projenin hızlı bir şekilde hazırlanarak 2022 Eylül ayına yetiştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Diyarbakır'a kazandırılacak bu okulla kenti ve ülkeyi ileriye taşıyacak gençlerin yetişmesi temennisinde bulunan Karaloğlu, protokolün hayırlı olmasını diledi.

Hayırsever iş insanı Raif Türk tarafından Bağlar ilçesinde 32 derslikli ilkokul yaptırılacak.

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri
DÖRT AYAKLI MİNARE MİNYATÜRÜ, 2,7 KİLOGRAM ALTIN KULLANILARAK YAPILDI

DÖRT AYAKLI MİNARE MİNYATÜRÜ, 2,7 KİLOGRAM ALTIN KULLANILARAK YAPILDI

 Son dakika! Diyarbakır'da tır ile minibüs çarpıştı: 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

Son dakika! Diyarbakır'da tır ile minibüs çarpıştı: 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Vahap Seçer Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Gülşen Eser Yenenler Demet Özdemir Farah Zeynep Abdullah
Spor Muslera Arda Turan Nihat Özdemir Halis Özkahya Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Murat Kurum Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Diyarbakır'da okul protokolü imzalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 13:29:46. #1.17#