Diyarbakır'da kötü koku gelen evden erkek cesedi çıktı
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Diyarbakır'da kötü koku gelen evden erkek cesedi çıktı

Diyarbakır'da kötü koku gelen eve giren polis ekipleri erkek cesedi ile karşılaştı. Cesedin 35 yaşındaki Serkan Uyug'a ait olduğu belirlenirken, ölümün 4 gün önce yaşandığı ve ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.

26.06.2020 23:41 | Son Güncelleme: 27.06.2020 00:06

Diyarbakır'da kötü koku gelen eve giren polis ekipleri erkek cesedi ile karşılaştı. Cesedin 35 yaşındaki Serkan Uyug'a ait olduğu belirlenirken, ölümün 4 gün önce yaşandığı ve ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde meydana geldi. 7 katlı apartmanın 6'ncı katından gelen kötü koku üzerine bina sakinleri polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi.

YERDE YATAN KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, zili çalmasına rağmen kapı açılmayınca çilingir yardımıyla içeri girerek hareketsiz halde yatan 35 yaşlarında bir erkek görürken, bunun üzerine sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde yerde yatan kişinin öldüğü ve isminin Serkan Uyug olduğu belirlendi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Uyug'un 4 gün önce öldüğü tespit edilirken, cumhuriyet savcısının incelmesinin ardından Uyug'un ölüm nedeninin araştırılması için otopsi yapmak üzere Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis ekipleri, apartman çevresinde ve dairede delil araması yaparken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da kötü koku gelen evden erkek cesedi çıktı

Kaynak: İHA

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