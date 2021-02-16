Haftada iki maçın yapıldığı Diyarbakır Stadı'nın zemini göz kamaştırıyor
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Haftada iki maçın yapıldığı Diyarbakır Stadı'nın zemini göz kamaştırıyor

16.02.2021 09:30 | Son Güncelleme: 16.02.2021 09:54

Özellikle Süper Lig statlarının zemini, geçtiğimiz haftalardaki maçlarda sınıfta kalırken alt liglerde mücadele eden ve Amedspor ile Diyarbekirspor'un haftada iki maçını oynadığı Diyarbakır Stadı'nın zemini görenlerden tam not aldı.

Süper Lig dahil Türkiye'nin bir çok bölgesinde bulunan stadyumların zeminleri futbol oynamaya elverişli olmadığı için eleştiri konusu olurken, 33 bin seyirci kapasiteli Diyarbakır Stadı'nın zemini göz kamaştırıyor.

Haftada iki maçın yapıldığı Diyarbakır Stadı'nın zemini göz kamaştırıyor

Kenti profesyonel liglerde temsil eden Amedspor ve Diyarbekirspor'un ortalama haftada iki maç oynadığı stadyumun zemini, yoğun maç trafiğine rağmen bozulmayarak övgü alıyor. Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekip tarafından düzenli olarak bakımı yapılarak korunan sahanın zemini taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayarak Türkiye'nin diğer stadyumlarına örnek gösteriliyor.

Haftada iki maçın yapıldığı Diyarbakır Stadı'nın zemini göz kamaştırıyor

DÜZENLİ BAKIMDAN GEÇİRİLİYOR

Yeni Diyarbakır Stadyum Müdürü Veysi Koyun gözetiminde maçlardan önce ve maçlardan sonra olmak üzere haftanın her günü bakım çalışmaları yapılan zeminin göz kamaştıran görüntüsü sosyal medyada da gündem olarak övgü alıyor.

4 sezon önce Fenerbahçe ve Akhisarspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası finaliyle hizmete açılan Diyarbakır Stadyumu, UEFA normlarına uygunluğu nedeniyle Türkiye'nin en güzel stadyumları arasında gösteriliyor.

Haftada iki maçın yapıldığı Diyarbakır Stadı'nın zemini göz kamaştırıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (3)
AHMET: Yağış olmadığı için olabilir
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VAY BE: stadın içi tamamda. stadyumun kendisi sanki bi bozkırın ortasında gibi. etrafında hiç bi şey yok. bu stad nereye yapılmış böyle.
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MURAT: devlet bize bakmiiii
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500
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