Diyarbakır'da ailelerin silah, sopa ve taşlı kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
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Diyarbakır'da ailelerin silah, sopa ve taşlı kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

09.02.2021 17:53 | Son Güncelleme: 09.02.2021 17:59
Diyarbakır'da ailelerin silah, sopa ve taşlı kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, iki aile arasında çıkan; silah, sopa ve taşların kullanıldığı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, iki aile arasında çıkan; silah, sopa ve taşların kullanıldığı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. 

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Solmaz Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, silah, sopa ve taşların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İsmi öğrenilemeyen kişi, olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kavgada yaşamını yitiren kişinin cansız bedeni de otopsi için Dicle Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma ekipleri, mahallede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

 


Diyarbakır'da ailelerin silah, sopa ve taşlı kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Diyarbakır'da ailelerin silah, sopa ve taşlı kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Diyarbakır'da ailelerin silah, sopa ve taşlı kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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